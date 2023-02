Eurowizja. Koncert w TVP wyłoni reprezentanta Polski

Już w niedzielę dowiemy się, kto zdobędzie wymarzony bilet na Konkurs Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Koncert „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”, wieńczący polskie preselekcje do konkursu, będzie można zobaczyć na żywo w TVP1 i TVP Polonia w najbliższą niedzielę, 26 lutego od godz. 17.30. Na scenie zaprezentuje się dziesiątka finalistów. Nie zabraknie również polskich i zagranicznych gwiazd.

Do Polski specjalnie na tę okazję przyjadą zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji 2022 – grupa Kalush Orchestra z utworem „Stefania”, a także finalistki Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 – pochodząca z Azerbejdżanu Efendi oraz Stefania, która w Rotterdamie reprezentowała Grecję.





Wśród gwiazd wieczoru wystąpią również polscy artyści, którym Eurowizja otworzyła drzwi do wielkiej kariery: Edyta Górniak, Sara James, Roksana Węgiel i zeszłoroczny reprezentant Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji – Krystian Ochman. Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.





O zwycięstwo i bilet do Liverpoolu, miasta gospodarza tegorocznej Eurowizji, powalczą: Ahlena z piosenką „Booty”, Blanka z utworem „Solo”, Dominik Dudek z piosenką „Be Good”, grupa Felivers z piosenką „Never Back Down”, Maja Hyży z utworem „Never Hide”, Jann z utworem „Gladiator”, Natasza z piosenką „Lift You Up”, Yan Majewski z piosenką „Champion”, Alicja Szemplińska z piosenką „New Home” i Kuba Szmajkowski z utworem „You Do Me”.





O tym, kto będzie reprezentować Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji, zdecydują widzowie w głosowaniu SMS, a także jury złożone z osobowości muzycznych i medialnych oraz doskonałych znawców tematyki eurowizyjnej. Poznamy ich w dniu koncertu wieńczącego polskie preselekcje.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9, 11 i 13 maja 2023 roku w Liverpoolu. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Europejska Unia Nadawców powierzyła organizację konkursu nadawcy publicznemu z Wielkiej Brytanii we współpracy z telewizją ukraińską. Na scenie zaprezentuje się 37 państw. Nasz reprezentant wystąpi 11 maja w drugim półfinale, w drugiej połowie konkursowej stawki.





Finałową dziesiątkę wyłonili członkowie eurowizyjnej delegacji z TVP, którzy od kilku lat uczestniczą w przygotowaniach do konkursu oraz znawcy branży muzycznej i telewizyjnej.

