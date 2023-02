Messi zagra z Lewandowskim? Trwają rozmowy w sprawie wielkiego powrotu

Po tym, jak negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Lionela Messiego z Paris Saint-Germain stanęły w martwym punkcie, jego ojciec a zarazem agent, Jorge, udał się do Katalonii by omówić z prezesem FC Barcelony Joanem Laportą potencjalny powrót syna do klubu. Czy latem będziemy świadkami spektakularnego powrotu?

Jorge Messi nadzorował przejście swojego syna z Newell's Old Boys do Barcy w 2000 roku. Po 21 latach reprezentowania klubu w rozgrywkach seniorskich i juniorskich, Messi pożegnał się z drużyną w 2021 roku. Media donosiły wówczas o konflikcie piłkarza z prezesem Laportą. Mistrz świata z Kataru miał mieć mu za złe, że dopuścił do jego odejścia.





Negocjacje Messiego z obecnym klubem, który zaoferował mu obniżkę wynagrodzenia w związku z restrykcjami finansowego fair play, zakończyły się fiaskiem. Umowa gwiazdora wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku.





Ledwie kilka dni wcześniej, Jorge Messi zdementował doniesienia jakoby jego syn miał latem wrócić do Katalonii. Wizyta piłkarza w Barcelonie, gdzie spotkał się z kolegami z byłej drużyny, Jordim Albą i Sergio Busquetsem, tylko podsyciła emocje.

Chociaż wizja powrotu Messiego do Barcy i stworzenia duetu z Robertem Lewandowskim rozpala wyobraźnię milionów kibiców, priorytetem Argentyńczyka pozostaje MLS. Sytuacja finansowa Barcelony nie pozwoliłaby zaspokoić wysokich żądań Messiego.