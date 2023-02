Tragiczny wypadek w Wieluniu. Zginął mężczyzna na elektrycznej hulajnodze

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w Wieluniu przy ulicy Sieradzkiej. Jadący elektryczną hulajnogą 39-latek nagle zjechał z chodnika na przejście dla pieszych; śmiertelnie potrącił go kierowca porsche.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek po godz. 13:20.





– Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policjantów, 39-latek poruszający się hulajnogą elektryczną zjechał nagle z chodnika na przejście dla pieszych. Wówczas został potrącony przez kierującego porsche panamera – podała asp. Sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

Na miejsce wypadku wezwane zostały służby medyczne. Mimo prowadzonej reanimacji 39-latek, mieszkaniec Wielunia, zmarł. Porsche kierował 33-latek z Gdańska, był trzeźwy.

– Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci wykonali m.in. szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, ustalili świadków, zabezpieczyli również monitoring. Prowadzone pod nadzorem prokuratora śledztwo wyjaśni okoliczności i przyczyny tego wypadku – dodaje policjantka.

Wieluńska policja zaapelowała też o ostrożność i rozsądek na drogach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna jest pojazdem. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni pamiętać o tym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych powinni zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją na drugą stronę.

– Przypominamy również kierowcom, że dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach oraz na nie wchodzącemu – dodaje Grela.

Tragedia w Wieluniu (fot. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu)