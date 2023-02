USA przekazały Ukrainie precyzyjne pociski. Jaki mają zasięg?

W jednym z ostatnich pakietów amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, ogłoszonym pod koniec grudnia ubiegłego roku, znalazły się precyzyjnie kierowane, naprowadzane przy pomocy GPS pociski JDAM-ER, które mogą potroić zasięg tradycyjnej amunicji i razić cele oddalone o ponad 70 km – podała agencja Bloomberg.

Pentagon oficjalnie nie potwierdził, że dostarcza Ukrainie tego typu uzbrojenie. W przypadku pakietu wsparcia z 21 grudnia pojawił się tylko komunikat o „precyzyjnej amunicji lotniczej”. Udało się jednak uzyskać więcej szczegółów dzięki anonimowym osobom zaznajomionym ze sprawą – podkreślił Bloomberg.

Jak wyjaśniono, JDAM-ER mogą zostać przymocowane do standardowych niekierowanych pocisków o wadze od 220 do ponad 900 kg i zamienić tę amunicję w broń precyzyjnego rażenia. Zmodyfikowana wersja JDAM-ER, którą otrzymuje strona ukraińska, to efekt współpracy sił zbrojnych USA i Australii.





JDAM-ER-y dla Ukrainy





Te pociski, używane głównie przez lotnictwo i marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, zostały dotychczas sprzedane przez Waszyngton do ponad 26 krajów świata.

20 stycznia koncern Boeing otrzymał od amerykańskich sił powietrznych zamówienie w ramach obowiązującego kontraktu na produkcję JDAM-ER, opiewające na kwotę 40,5 mln dolarów. Termin wykonania zlecenia to 30 czerwca 2023 roku – poinformował Bloomberg.

Dzięki współpracy technologicznej Kijowa z Waszyngtonem nowe pociski będą możliwe do wystrzeliwania z ukraińskich myśliwców sowieckiej produkcji – dodała amerykańska agencja.