Nitras chce dalej „opiłowywać” katolików [WIDEO]

Poseł PO Sławomir Nitras został spytany w Radiu Zet, czy zamierza przeprosić za słowa o „opiłowywaniu” katolików z przywilejów. – Nie, bo uważam, że to jest prawdziwy problem – odpowiedział.

– Jeżeli jakiś katolik poczuł się urażony, moim zamiarem nie było go indywidualnie dotykać. Sam czuję się katolikiem. Natomiast przywileje Kościoła w Polsce? Tam jest rozpasanie i trzeba je opiłować – przekonywał poseł PO, nawiązując do swoich słów wypowiedzianych podczas Campusu Polska.





– Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę – groził wówczas.





Ostatnio tę tezę Nitras powtórzył także w rozmowie z Wirtualną Polską.





– Skończy się to tym, że kiedy w Sejmie doprowadzimy do sytuacji, w której naprawdę – i mówię to z pełną odpowiedzialnością – uregulujemy zgodnie ze standardami państwa demokratycznego w centrum Europy w XXI wieku patologiczne dziś relacje między państwem a Kościołem katolickim, to nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, kto o tym mówił w sposób zdecydowany. Ten proces jest nieodwracalny – twierdził.

Nitras znany jest ze skandalicznych zachowań. Między innymi nazwał „durniami” pikietujących przeciwko aborcji. Nie unikał też przemocy. Siłą uniemożliwił w lipcu 2020 r. wiceministrowi Sebastianowi Kalecie udział w konferencji prasowej prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.





Posłanka PiS Iwona Arent twierdzi, że Nitras ją zwyzywał i również stosował przemoc. – Pan poseł Nitras podniósł nogę i kopnął mnie w udo, po czym zaczął się zachowywać agresywnie – opisała w 2018 r. Arent.





Kontrowersyjny polityk Platformy został wyznaczony przez lidera partii Donalda Tuska do stanięcia na czele akcji „ochrona wyborów”. – Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć – oświadczył Tusk.

