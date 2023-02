Optyka Pekinu jest zbieżna z narracją rosyjskiej propagandy. Rządowe media Pekinu promują tezę, że dozbrajanie przez USA Ukrainy jedynie wydłuża wojnę, a za winnego konfliktu uznają Stany Zjednoczone.

Anglojęzyczny dziennik „China Daily” uważa, że podróż Joego Bidena do Polski i Ukrainy w przeddzień rocznicy rosyjskiej agresji to umacnianie wpływów USA w Europie. Zadeklarowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dodatkowe fundusze dla Ukrainy to zdaniem dziennika amerykański sposób na „przedłużenie najkrwawszego konfliktu w Europie po II wojnie światowej”.





Artykuł promuje tezę, że dozbrajanie Ukrainy przez USA stanowi przeszkodę do zakończenia wojny, a Waszyngton jest „gotowy do stania na kościach innych, aby utrzymać hegemonię”.





Chińskie media powielają narrację Rosji, jednocześnie obwiniając o wojnę USA. Zgodnie z narracją chińskich władz zamiast słowa „wojna” używane jest sformułowanie „ukraiński kryzys”, a Rosja w ogóle nie jest wskazywana jako agresor.





Zobacz także: Żaryn: Chińska dyplomacja rusza z prorosyjską ofensywą. Chcą rozbić jedność Zachodu