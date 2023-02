Śmierdzący problem. Szalet za 430 tys. coraz dalej [WIDEO]

Mieszkańcy Białegostoku i turyści już od października ubiegłego roku mieli mieć możliwość załatwienia swoich toaletowych potrzeb w nowoczesnym szalecie mieszczącym się na zabytkowych Bulwarach Kościałkowskiego. Inwestycja za 430 tys. zł nadal nie jest gotowa. Wykonawca nie dotrzymał kolejnego terminu i nie naprawił wad. Teraz ma toaletę przebudować – informuje TVP3 Białystok.

– Mamy tę samą sytuację co na początku października, czyli miasto nie odebrało tej inwestycji. Właśnie minął kolejny termin – przyznaje Agnieszka Zabrocka z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.





Do 18 lutego wykonawca miał naprawić wszystkie wady – bezskutecznie. Toaleta nadal nie spełnia warunków technicznych. – Okazało się, że wykonawca musi przeprojektować ten budynek i go trochę przebudować – tłumaczy Zabrocka.





Kary umowne





Magistrat przekonuje, że miasto nie będzie musiało wykładać na przebudowę dodatkowych pieniędzy, a wykonawca będzie musiał zapłacić kary umowne. Inwestycja to koszt ponad 430 tys. zł – pojawiają się więc pytania o kwotę i odpowiedzialność za feralną inwestycję.





– Tutaj należałoby się pochylić i zweryfikować krok po kroku, dlaczego projekt został wykonany niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi – ocenia radny Henryk Dębowski (PiS).





Jak tłumaczy miasto, toaleta została wybudowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj” i to wykonawca musi dostosować ją do obowiązujących norm.



– Zgodnie z prawem budowlanym, to jak budynek jest zaprojektowany w środku to ponosi odpowiedzialność za to projektant. Wykonawca wynajął projektanta, który zaprojektował toaletę, podpisał się pod tym i to on ponosi odpowiedzialność, nie urzędnicy – tłumaczy Zabrocka.





Na możliwość skorzystania z szaletu białostoczanie muszą jeszcze poczekać. Na razie nie padają jednak żadne terminy – zwraca uwagę TVP3 Białystok.