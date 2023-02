MSZ Gruzji potępia spotkanie Łukaszenki z liderem separatystycznej Abchazji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji potępiło wtorkowe spotkanie Alaksandra Łukaszenki z z Asłanem Bżanią, prorosyjskim liderem nieuznawanej Abchazji, będącej częścią Gruzji – powiadomił resort w komunikacie, na który powołują się niezależne media białoruskie.

Resort dyplomacji w Tbilisi oświadczył, że spotkanie w Mińsku „poważnie narusza suwerenność i integralność terytorialną Gruzji w jej uznanych międzynarodowo granicach i stanowi próbę legitymizowania rosyjskiego reżimu okupacyjnego”.

„Wzywamy Białoruś do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej uznanych międzynarodowo granicach, zaprzestania działań, sprzecznych z fundamentalnymi zasadami i normami prawa międzynarodowego” – napisano w komunikacie.

Abchazja a Rosja i Białoruś

Białoruski dyktator przyjął lidera nieuznawanej republiki w środę wkrótce po tym, jak wrócił z Rosji ze spotkania z Władimirem Putinem.





Białoruś nie uznała niepodległości Abchazji i Osetii Południowej, wspieranych przez Rosję parapaństw, które w świetle prawa międzynarodowego są częścią Gruzji.

Łukaszenka odwiedził Abchazję we wrześniu zeszłego roku. Poleciał tam wprost z Soczi, gdzie spotykał się z Władimirem Putinem.

Separatystyczny rząd Abchazji przyjmuje, że jest ona niepodległym państwem; jednostronna proklamacja niepodległości nastąpiła w 1992 r. Jej niepodległość uznaje zaledwie kilka państw, w tym Rosja, która uznała ją w 2008 r. po dziewięciodniowej wojnie z Gruzją.

W sierpniu 2022 r. Aslan Bżania, lider Abchazji ogłosił, że jest ona gotowa do dołączenia do Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Bżania powiedział wówczas, że wejście do państwa związkowego „jest zgodne z interesami” Abchazów.





De facto prezydent oświadczył też m.in., że wierzy w wygraną Rosji w wojnie z Ukrainą i podkreślił, jak ważna jest przyjaźń z Moskwą.