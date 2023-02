Polacy o działaniach rządu i pomocy Ukrainie. Jednoznaczne wyniki sondażu

Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia zaangażowanie rządu Mateusza Morawieckiego w pomoc Ukrainie – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Polski rząd od początku rosyjskiej napaści wspiera Ukrainę, przekazując sprzęt wojskowy, pomoc humanitarną i polityczną.





– Polska jest liderem w dostarczaniu pojazdów opancerzonych Ukrainie, szkoleniu ukraińskich sił zbrojnych i udzielaniu schronienia ukraińskim uchodźcom – mówił pod koniec stycznia w bazie wojskowej w Ramstein minister obrony USA Lloyd Austin.

O postawę polskiego rządu zapytano badanych w sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

71 proc. respondentów pomoc polskiego rządu dla Kijowa oceniło „zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”. 18 proc. oceniło „zdecydowanie źle” lub „raczej źle”. Zdania na ten temat nie miało 11 proc.

Wyniki badania skomentował profesor nauk społecznych Kazimierz Kik.





– Cieszy mnie ten wynik, bo on oznacza, że Polacy myślą racjonalnie. Bardzo wysoki wynik na „tak” to z pewnością ogromny sukces medialny działań rządu. Wczorajsze wystąpienie Bidena też to potwierdza. Pomoc Ukrainie to w tej chwili jedyny wybór Polaków. To dobrze, że pomagamy, ale nie możemy dać więcej, niż mamy. Większość myśli kategoriami racjonalnymi – powiedział.

Badanie zrealizowano 10-11 lutego na próbie 1062 dorosłych Polaków.