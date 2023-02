Setki kontenerów dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji [WIDEO]

Setki kontenerów z tymczasowymi pomieszczeniami mieszkalnymi zostały załadowane na frachtowiec we włoskim porcie Taranto. Trafią do Turcji z przeznaczeniem dla ok. 4 tys. osób które straciły domy w wyniku trzęsienia ziemi w tym kraju.

Potężne trzęsienie ziemi przyniosło co najmniej 46 tys. ofiar śmiertelnych. W Turcji kataklizm z 6 lutego pozbawił dachu nad głową ponad 1,5 mln osób. Teraz mieszkają w tymczasowych schroniskach.





Kontenery pochodzą z zapasów NATO. Przygotowano co najmniej 1 tys. takich jednostek. W minioną sobotę rozpoczął się załadunek pierwszych 600 kontenerów na statek handlowy.





O decyzji wysłania ich do miasta Iskenderun w południowo-wschodniej Turcji poinformowało Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Neapolu.

