Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki. Kolejny dzień wizyty Joe Bidena w Warszawie

Prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezmą udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, który odbędzie się w środę w Warszawie. Podczas spotkania ma powstać wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry, a spotkanie przywódców państw B9 – z udziałem amerykańskiego prezydenta oraz sekretarza generalnego NATO – rozpocznie się w środę po godz. 14 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.





We wtorek na spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem polski prezydent przypomniał o środowym szczycie państw wschodniej flanki NATO. „Dla nas wszystkich to jest niezwykle ważna wizyta, symboliczna, tutaj, w regionie. My nie odbieramy jej tylko jako Polacy, jako wizyty u nas. To jest wizyta w naszym regionie połączona z wizytą w Kijowie. To jest bardzo mocny sygnał odpowiedzialności, które Stany Zjednoczone nieustannie mają na sobie za bezpieczeństwo Europy i świata” – podkreślał.





W ubiegłym tygodniu w Brukseli, w imieniu swoim i prezydent Słowacji Zuzany Czaputowej, prezydent Duda przekazał zaproszenie na szczyt B9 Jensowi Stoltenbergowi.





Regionalna inicjatywa Polski i Rumunii





Prezydent Duda mówił też o szczycie B9 podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Londynie. „To bardzo ważny moment, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać i jakie decyzje chcemy podjąć na szczycie NATO w Wilnie” – powiedział. Jak podkreślił, będzie to także okazja do omówienia sytuacji na Ukrainie i tego, w jaki sposób dalej wspierać ten kraj.





Bukareszteńska Dziewiątka to regionalna inicjatywa Polski i Rumunii służącą koordynacji stanowisk oraz wymianie poglądów państw wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa. Formułę konsultacji w gronie tych dziewięciu krajów zainaugurowało spotkanie prezydentów w Warszawie w 2014 r.





W listopadzie 2015 r. w Bukareszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały wspólną deklarację połączenia wysiłków na rzecz zapewnienia silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie.