73. Berlinale. Steven Spielberg odebrał Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości

Reżyser, scenarzysta, laureat trzech Oscarów Steven Spielberg odebrał podczas 73. Berlinale Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości. „Za każdym razem, kiedy w mojej głowie pojawia się pomysł na dobry film, odczuwam taką samą ekscytację” – zapewnił.

Podczas gali, która odbyła się w Berlinale Palast, dyrektor artystyczny festiwalu Carlo Chatrian wyraził radość, że Spielberg przyjął wyróżnienie.





– Cieszę się także z tego, że mogę was wszystkich zobaczyć. Kino jest sztuką zbiorową. Obejrzawszy „Fabelmanów” – wybaczcie, widziałem ich już, tak jak niektórzy z was – chciałem zwrócić uwagę na jedną z początkowych scen, w której mały Sammy musi zmierzyć się z gigantycznym obrazem. Sądzę, że połączenie tego, co małe i tego, co wielkie, czyni większość filmów Stevena Spielberga tak wyjątkowymi i tak cennymi – wskazał.





Przed uroczystością Spielberg uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której podkreślił, że Honorowy Złoty Niedźwiedź to dla niego szczególny zaszczyt. Jego filmy są jak jego dzieci: nie ma ulubionych.





Filmy jak terapia?





– Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby po tylu latach coś się we mnie zmieniło. Mam taką samą naturę filmowca jak wielu moich kolegów. Cokolwiek czułem do kina jako mały chłopiec, towarzyszyło mi przez kolejne dekady. Za każdym razem, gdy w mojej głowie pojawia się pomysł na dobry film, odczuwam taką samą ekscytację – powiedział.





Dodał, że nigdy nie traktował swojej pracy w kategoriach terapeutycznych.

– Ale wiele rzeczy dzieje się podświadomie. Traumy, które dotknęły nas, gdy byliśmy młodzi, mogą wyjść na wierzch w malarstwie, muzyce, filmach, literaturze, nawet jeśli nie mamy takiego zamiaru. Oczywiście, jako dziecko przeżyłem traumę, jaką był rozpad mojej rodziny. Jestem przekonany, że gdyby nie rozwód rodziców, nie zdecydowałbym się wyreżyserować „Imperium słońca” – zwrócił uwagę.





Rady dla młodych filmowców





Pytany o rady dla młodych filmowców, Spielberg nawiązał żartobliwie do jednej ze scen ze swojego najnowszego filmu „Fabelmanowie”.





– Na pewno nie powiedziałbym: wynoś się z mojego gabinetu. To zasadnicza różnica między mną a Johnem Fordem. Przez długi czas byłem przerażony i zawstydzony tym, co mi powiedział. Dopiero 20 lat później uświadomiłem sobie, że to, co zrobił, było wielkim darem. Nie zaprosił mnie do swojego gabinetu, żebym mu opowiadał, jak bardzo kocham kino i jego filmy. Zamiast tego udzielił mi kilku sensownych rad. Wtedy jeszcze tego nie dostrzegałem, bo miałem 16 lat. Ale zawsze będę mu wdzięczny za to, co powiedział mi o horyzoncie – stwierdził.





73. festiwal filmowy w Berlinie rozpoczął się w czwartek i potrwa do niedzieli. W konkursie głównym rywalizuje 19 filmów, wśród nich „Disco Boy” Giacomo Abbruzzesego, „Art College 1994” Liu Jana, „Past Lives” Celine Song i „Till The End of the Night” Christopha Hochhauslera.





Laureatów poznamy podczas gali zamknięcia festiwalu w sobotę w Berlinale Palast. Ostatniego dnia wydarzenia zaplanowano m.in. pokazy nagrodzonych filmów.