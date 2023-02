Pokaz mocy Królewskich. Co za mecz na Anfield!

Nie udał się Liverpoolowi rewanż za ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów. Choć mistrzowie Anglii prowadzili z Realem po kwadransie 2:0, przegrali aż... 2:5. Sprawa awansu do ćwierćfinału wydaje się więc przesądzona.

Jeśli mecz Realu, to na pewno emocje. W poprzednim sezonie Królewscy wracali z dalekich podróży w rewanżach, dokonując cudów w dwumeczach z Chelsea, PSG czy Manchesterem City. Tym razem podopieczni Carlo Ancelottiego wzięli sprawy w swoje ręce już w pierwszym spotkaniu...



Początek był jak z koszmaru. Najpierw przytomnością w polu karnym wykazał się Darwin Nunez, z bliska pokonując Courtois. Chwilę później do siatki trafił Mo Salah, wykorzystując fatalny kiks Belga. Trudno opisać, co wydarzyło się pod bramką Realu, to trzeba po prostu zobaczyć...

I już 2:0 dla Liverpoolu! Mohamed Salah do pięknej asysty dołożył gola ⚽



�� Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/TSELENnfZE — Polsat Sport (@polsatsport) February 21, 2023

Mamy odpowiedź Realu! Vinicius Junior z golem dla Królewskich ⚽



�� Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/vMrHWwWoI0 — Polsat Sport (@polsatsport) February 21, 2023

Karim Benzema raz, Karim Benzema dwa i jest już 5:2 dla Realu Madryt! ��



�� Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/BpsIZXHoQc — Polsat Sport (@polsatsport) February 21, 2023

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Piłkarze Realu nie zwiesili jednak głów. W swoim stylu: zakasali rękawy i wzięli się do odrabiania strat. Sygnał do boju dał Vinicius Junior...A potem wszystko rozsypało się gospodarzom jak domek z kart. Na 2:2 bramkarz Allison Becker "oddał" Realowi to, co Liverpoolowi dał Courtois, popełniając równie kuriozalny błąd. Do przerwy był remis, a chwilę po wznowieniu spotkania Eder Militao precyzyjnym uderzeniem głową po rzucie wolnym dał Królewskim prowadzenie.Mało? W kolejnych fragmentach meczu przypomniał o sobie laureat Złotej Piłki - Karim Benzema. Francuz trafił na 4:2, a jego gol na 5:2 to już prawdziwy popis i dowód na to, jak rozbity został we wtorkowy wieczór Liverpool.Do końca spotkania, pomimo nieśmiałych prób gospodarzy, wynik nie uległ zmianie. Real wygrał 5:2 i przed rewanżem, który już 15 marca na Santiago Bernabeu, wydaje się być pewniakiem do awansu."Pewniakami" są też piłkarze Napoli. Zespół Piotra Zielińskiego, zgodnie z oczekiwaniami, wygrał z Eintrachtem Frankfurt 2:0 i - podobnie jak Real - przed rewanżem u siebie znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji.W środę kolejne spotkania 1/8 finału: Inter zagra z FC Porto, a w transmitowanym przez Telewizję Polską meczu RB Lipsk podejmie wielkich faworytów - Manchester City. Czy wicemistrzowie Anglii spiszą się lepiej niż mistrzowie?Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2Liverpool FC - Real Madryt 2:5