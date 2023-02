Prawdziwa miara niemieckiego wsparcia dla Ukrainy

Według najnowszej analizy Instytutu Gospodarki Światowej Niemcy wydały na inne wojny wielokrotnie więcej, niż przeznaczają na pomoc wojskową dla Ukrainy – podaje portal Deutsche Welle.

Jeśli chodzi o wsparcie, to USA udzielają jej dwa razy więcej niż UE jako całość, a kolejne miejsca zajmują Wielka Brytania i Niemcy. W analizie czytamy, że „w sumie pomoc finansowa dla Ukrainy stanowi najczęściej zaledwie ułamek tego, co rządy wydają na amortyzowanie kryzysu we własnych krajach”.





Jak podano, „tylko Niemcy zapowiedziały od stycznia 2022 roku subwencje przekraczające 250 miliardów euro na łagodzenie skutków wzrostu cen energii dla konsumentów i przedsiębiorstw”.





Eksperci porównali te dane z innymi istotnymi wskaźnikami ekonomicznymi i tu Niemcy są na 13. miejscu, po Danii, ze zobowiązaniami pomocowymi, które stanowią 0,17 proc. produktu krajowego brutto RFN.





W tym zestawieniu w pierwszej piątce znalazły się Stany Zjednoczone, Polska i kraje bałtyckie. Obiecany amerykański wkład w kryzys ukraiński niemieccy naukowcy oszacowali na 73 mld dolarów. Ich zdaniem poziom poparcia dla Kijowa przez Berlin jest znacznie niższy w porównaniu ze stanowiskiem Niemiec w innych sytuacjach kryzysowych.

Wydatki na inne wojny





Naukowcy z IfW zestawili również koszty pomocy dla Ukrainy w pierwszym roku wojny z zachodnimi wydatkami podczas innych wojen.





Jak podano, podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1990 i 1991 roku, kiedy Irak wtargnął do sąsiedniego Kuwejtu, Niemcy wydały na obronę Kuwejtu trzykrotnie więcej w stosunku do swojego produktu krajowego brutto. Pieniądze te popłynęły wówczas bezpośrednio do USA. Niemcy nie wzięły bezpośredniego wojskowego udziały w operacji „Pustynna Burza”, w toku której armia amerykańska wyzwoliła zaatakowany Kuwejt.





DW podaje, że „rząd USA wydatkował na to prawie jeden procent PKB w porównaniu z niespełna 0,4 proc. dla Ukrainy do tej pory”.





Jak czytamy, „coroczne wydatki wojskowe Stanów Zjednoczonych w Afganistanie były w latach 2001-2010 trzykrotnie wyższe od wydatków Waszyngtonu na obronę Ukrainy w pierwszym roku od początku rosyjskiej inwazji. Jednak w przeciwieństwie do wojny w Ukrainie „USA wysyłały do Afganistanu i w rejon tego konfliktu również siły lądowe i musiały je przez całe lata zaopatrywać”.