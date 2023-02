Pierwszy taki wynik. Cena uprawnień do emisji CO2 w Europie wzrosła do 100 euro

Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Europie po raz pierwszy wzrosła do 100 euro za tonę – donoszą agencja Bloomberg i „Financial Times”. Jak wyjaśniono, to dzięki poprawiającym się perspektywom gospodarczym i oczekiwania na odbicie produkcji przemysłowej.

Popyt na kontrakty węglowe rośnie w oczekiwaniu, że spadające ceny gazu ziemnego mogą skłonić niektóre firmy przemysłowe do wznowienia produkcji, która została ograniczona lub zamknięta w zeszłym roku z powodu gwałtownie rosnących kosztów energii – wskazała agencja Bloomberg.

Jak dodano, jednocześnie perspektywa zaostrzenia przepisów klimatycznych oznacza, że prawa do emisji zanieczyszczeń mogą być w mniejszym stopniu dostępne, co zniechęca uczestników rynku posiadających nadwyżki uprawnień do ich sprzedaży.

Czytaj także: Zmiana cen praw do emisji CO2

Jak zwróciła uwagę agencja, gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla następuje w momencie, gdy decydenci polityczni pracują nad uszczelnieniem unijnego systemu handlu emisjami CO2 (ETS), aby osiągnąć cel, jakim jest obniżenie emisji o 55 proc. do końca dekady w stosunku do poziomu z 1990 roku.