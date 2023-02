„Nie przypadkiem Joe Biden właśnie w Polsce mówi o kształtowaniu świata na dekady” [WIDEO]

– Nie jest przypadkiem fakt, że prezydent Joe Biden właśnie w Polsce przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat podejmiemy decyzje, które ukształtują bezpieczeństwo i zdecydują o kształcie świata na najbliższe dekady – ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. – To uznanie roli, jaką Polska odgrywa w regionie i jaką odegrała w czasie tej wojny – mówił Siewiera na antenie TVP Info.

W programie „Gość Wiadomości” szef BBN ocenił, że fakt wygłoszenia przez prezydenta USA przemówienia właśnie w Warszawie to deklaracja „żelaznych gwarancji bezpieczeństwa” dla naszego regionu, a jednocześnie uznania naszego kraju za miejsce „w stu procentach bezpieczne”.

Jak dodał, „aż trudno sobie wyobrazić, jak mogły potoczyć się losy tej wojny, gdyby Polska, jak niektórzy mówią, nie zrobiła dla Ukrainy tego, czego nikt nie zrobił dla Polski w 1939 roku”. Szef BBN zauważył, że zaangażowanie naszego kraju zaznaczyło się nie tylko od pierwszych dni rosyjskiej agresji, ale „w zasadzie na kilka godzin przed pierwszymi rakietami, które spadły na Kijów, bo prezydent (Andrzej Duda) opuścił Kijów na kilka godzin przed uderzeniem pierwszych rakiet”.

– Obecność prezydenta (Andrzeja Dudy w Kijowie) i ta relacja, która łączy prezydentów Polski i Ukrainy, bez wątpienia wpłynęły na losy tej wojny. Zmieniły bieg tej wojny i bieg historii świata – ocenił.

W opinii Jacka Siewiery kolejne wizyty głowy polskiego państwa i przywódców państw sojuszniczych w Kijowie już w czasie wojny „przetarły szlak” amerykańskiemu prezydentowi, ale i tak jego wizyta „była aktem z jednej strony ogromnej dominacji (Stanów Zjednoczonych), z drugiej – ogromnej odwagi”.

– Poziom przewagi, jaką jest w stanie imperium o skali Stanów Zjednoczonych uzyskać również w prowadzeniu operacji ochronnych na terytorium ogarniętym konfliktem, to ogromna demonstracja siły. Nie oznacza to, że były to warunki w pełni bezpieczne. W warunkach prowadzenia wojny nawet po uprzedzeniu strony rosyjskiej, które, jak podał mój odpowiednik z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, doradca prezydenta Joe Bidena, Jake Sullivan, miało miejsce kilka godzin wcześniej, zawsze istnieje ryzyko, czy pewne kwestie nie wyrwą się spod kontroli – tłumaczył Siewiera.