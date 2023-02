Szef BBN: Czasem życie zmusza, by nagle wziąć odpowiedzialność za innych

Czasem życie zmusza nas, by nagle „wzrosnąć”, wziąć odpowiedzialność za innych i mierzyć się z wyzwaniem, jakie los przed nami stawia – taką myślą podzielił się we wtorek na Twitterze Jacek Siewiera. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do przemówień, jakie wygłosili tego dnia w Warszawie prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych – Andrzej Duda i Joe Biden.

Duda o polskiej solidarności z Ukrainą

Obaj przywódcy wygłosili we wtorek przemówienia w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Prezydent Duda stwierdził m.in.: „My Polacy mamy doświadczenie niesienia pomocy jeden drugiemu”. Zaznaczył, że wielkim dorobkiem Polaków jest „Solidarność” – dziesięciomilionowy ruch, który złamał komunizm przy wsparciu papieża Jana Pawła II i Stanów Zjednoczonych. – Dzięki którym wydobyliśmy (się) zza „żelaznej kurtyny”. Dzisiaj właśnie ten odruch solidarności ludzkiej prowadzi moich rodaków do pomagania sąsiadom z Ukrainy – mówił Duda.

– Jeszcze raz wam dziękuję, że otworzyliście swoje domy i wyciągnęliście rękę z chlebem do potrzebujących, że są między nami i że czują się tutaj, mówią, jak w domu. Są wdzięczni za to, że umieliśmy ich przyjąć, chociaż przyszły ich do nas miliony – zaznaczył. – Podzieliliśmy się solidarnie, po bratersku. To jest solidarność dzisiejszego świata – podkreślił prezydent Duda, zwracając się do osób zgromadzonych w Arkadach Kubickiego i widzów transmisji.

Biden o pomocy Polaków

Również prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił ogromną skalę polskiej pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Podczas przemówienia w ogrodach Zamku Królewskiego przypomniał, że Polska przyjęła najwięcej uchodźców z napadniętej przez Rosję Ukrainy.

– Polska przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek inny naród; wasza hojność i gotowość do otwarcia swoich serc i domów – to niezwykłe – stwierdził.