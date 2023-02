Biden w Kijowie, potem w Warszawie. „USA stoją u boku Polski, Ukrainy”

Sekwencja dwóch wizyt prezydenta USA Joe Bidena – w Kijowie i w Warszawie, to niezwykle ważny z sygnał tego, że Stany Zjednoczone stoją u boku Polski, u boku Ukrainy; że NATO jest najsilniejszym sojuszem wojskowym w historii – powiedział we wtorek podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński po zakończonych uroczystościach w Arkadach Kubickiego w Warszawie. prezydenci Polski i USA wygłosili tam przemówienia.

Bardzo istotne wystąpienie i prezydenta Bidena, i prezydenta Dudy. (…) Sekwencja tych dwóch wizyt – w Kijowie i w Warszawie, to niezwykle ważny z sygnał tego, że Stany Zjednoczone stoją u boku Polski, u boku Ukrainy; że NATO jest najsilniejszym sojuszem wojskowym w historii. To dzisiaj mocno wybrzmiało – podkreślił Jabłoński podczas briefingu prasowego.

Prezydenci – Andrzej Duda i Joe Biden wygłosili przemówienia we wtorek, kilka dni przed rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie, która mija 24 lutego.

– Nie ma zgody na to, żeby Rosja dokonywała zbrodni, nie ma na zgody na agresję, nie ma zgody na morderstwa, których Rosja dopuszcza się codziennie na Ukrainie – mówił wiceminister spraw zagranicznych. Jak wskazał, „Stany Zjednoczone są tutaj bardzo jednoznaczne – tak samo jak Polska, tak samo jak koalicja państw, które nas w tym wszystkim wspierają”.

„Ukraina walczy o przyszłość Europy”

– Wspieramy Ukrainę, bo to jest po prostu kwestia naszego bezpieczeństwa. Ukraina walczy o swoją wolność, w swojej obronie, ale walczy też o nasze bezpieczeństwo. To jest egzystencjalne zagrożenie dla przyszłości Europy, dlatego musimy doprowadzić do tego, aby Ukraina tę wojnę wygrała, a Rosja przegrała – powiedział.

Szef MSZ został zapytany, czy w środę zostaną jeszcze konkretniej poruszone kwestie militarne. Prezydent USA weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W spotkaniu będzie też uczestniczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Wsparcie militarne dla Ukrainy

– Myślę, że będzie się jeszcze bardzo dużo w tych sprawach działo, dlatego że pomoc dla Ukrainy jest przekazywana przez Stany Zjednoczone i przez innych sojuszników. Polska oczywiście też odgrywa tu ogromną rolę – i w przekazywaniu sprzętu, i w budowaniu tych koalicji. To jest coś, co się absolutnie nie zakończyło – wskazał wiceszef resortu.

Paweł Jabłoński został też zapytany o kwestię dostarczenia na Ukrainę myśliwców bojowych. – Naszym zdaniem na stole powinny być absolutnie wszystkie opcje, dlatego że nie ma rozróżnienia między bronią ofensywną czy defensywną w sytuacji, kiedy Ukraina jest państwem, które się broni. Ukraina broniąc się, używa każdej broni, którą otrzymuje jako broni defensywnej, do przepędzenia Rosjan z powrotem do Rosji, tam gdzie jest ich miejsce – odpowiedział wiceszef MSZ.

Jak podkreślił, „Ukraina nie ma zamiarów agresywnych, nie chce podbijać innych państw”.

– Ukraina chce się obronić, chce być wolna, chcę być niepodległa, chce odpędzić to zagrożenie także od naszych granic i to jest też w naszym interesie – podkreślił.

– Powinniśmy – i my to cały czas robimy – zachęcać sojuszników do przekazywania jak największej ilości broni, amunicji, także różnych innych rodzajów broni. Natomiast chcemy to robić razem z naszymi sojusznikami w ramach NATO – dodał.