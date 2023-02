Meloni w Irpieniu: Dzisiejsze słowa Putina to propaganda, fakty są inne

To, co usłyszeliśmy dzisiaj rano, to była propaganda, którą już znamy, ale fakty są inne – powiedziała we wtorek w Irpieniu premier Włoch Giorgia Meloni, odnosząc się do przemówienia Władimira Putina. Jak wyjaśniła szefowa włoskiego rządu, „prawda jest taka, że jest ktoś, kto jest najeźdźcą oraz ktoś, kto usiłuje się bronić”.

– To coś innego mówić o liczbach, mówić o czymś na chłodno, a widzieć na żywo zrujnowane życie ludzi, bez żadnego powodu – mówiła Giorgia Meloni dziennikarzom podczas wizyty w Irpieniu.

Propaganda Putina

– Miałam nadzieję na inne słowa, oczekiwałam kroku naprzód, ale to, co usłyszeliśmy dzisiaj rano, to była propaganda, którą już znamy. Fakty są inne. (...) Prawda jest taka, że jest ktoś, kto jest najeźdźcą oraz ktoś, kto usiłuje się bronić. Paradoks polega na tym, że ofiara tej opresji próbuje też przedstawić plan pokojowy, a nie jest ona odpowiedzialna za wojnę – zwróciła uwagę.

– Słyszeliśmy też, muszą oni (Rosjanie) uwolnić Ukraińców od rządu, który jest reżimem. Ale tutaj widzimy, że to ludzie proszą rząd, by walczyć. Więc (to co mówi Putin) to nie jest prawda – dodała Meloni.





Włoska premier przekazała też lokalnym władzom dwa generatory prądu, aby wesprzeć infrastrukturę krytyczną.

Meloni przyjechała we wtorek rano do Kijowa, gdzie na stacji kolejowej przywitał ją wiceminister spraw zagranicznych Jewhen Perebyjnis. Meloni udała się do Buczy, gdzie odwiedziła m.in. kościół prawosławny Św. Andrzeja i najbardziej zniszczone miejsca w wyniku bombardowań. Złożyła ona też wieniec w masowych mogiłach, aby oddać hołd ofiarom rosyjskich zbrodni.

Później, Giorgia Meloni pojechała do Kijowa, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

We wtorek przedstawiciel włoskiej opozycji udzilił wsparcia szefowej rządu. „Włochy stoją u boku Ukrainy. Od zawsze, tak jak Europa i wolny świat. Przewodnicząca (Rady Ministrów) Meloni w Kijowie reprezentuje wszystkich Włochów, którzy nie ustępują przed groźbami i agresją Putina” – napisał parlamentarzysta PD Enzo Amendola.

Meloni we wtorek po południu opuści Kijów i uda się na granicę polsko-ukraińską. W Polsce czeka na nią samolot.