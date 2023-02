Media o Polsce: Prawdziwy przyczółek NATO w pośredniej konfrontacji z Rosją

Polska, do której w poniedziałek późnym wieczorem dotarł prezydent USA Joe Biden, to kraj, w którym nie oszczędza się na siłach zbrojnych, piszą we wtorek rumuńskie media. Wskazują, że „to obecnie najważniejszy wschodni partner dla Amerykanów obok Ukrainy. To państwo, które posiada najsilniejszą armię w tym rejonie Europy”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, jak przypomina telewizja Digi24, już drugi raz w ciągu niespełna roku odwiedza Polskę, aby spotkać się z jej władzami. Gest ten stacja uznaje za formę podziękowania za wsparcie okazywane przez Warszawę ogarniętej wojną Ukrainie.

Rumuńscy komentatorzy wskazują, że Polska nie tylko udzieliła od czasu wybuchu wojny schronienia ukraińskim uciekinierom wojennym, ale nie ustaje w zabieganiu o wsparcie polityczne oraz pomoc militarną dla Kijowa.

Z kolei portal Hotnews, tłumacząc czytelnikom dużą uwagę poświęcaną przez Waszyngton władzom w Warszawie zaznacza, że Polska jest „wyjątkowym członkiem NATO oraz prawdziwym przyczółkiem Paktu Północnoatlantyckiego w tej pośredniej konfrontacji z Rosją”.

„Polska to obecnie najważniejszy wschodni partner dla Amerykanów obok Ukrainy. To państwo, które posiada najsilniejszą armię w tym rejonie Europy, a także partnerem stale demonstrującym swoją gotowość do bycia istotnym sojusznikiem", ocenił Hotnews.





Już od kilku lat, jak odnotował portal, Polska należy do wąskiego grona państw w UE, które przeznaczają na siły zbrojne 2 proc. swojego PKB, „do czego zobowiązali się członkowie NATO”.

„Mało tego, w tym roku plany Polski zakładają przeznaczenie na obronę narodową 3 proc. PKB, a przywódca rządzącego krajem Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił już nawet o możliwości podwyższenia tych wydatków do poziomu 5 proc. PKB” – podsumował Hotnews.