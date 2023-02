Andrzej Duda: Nie ma zgody na rosyjskie zniewolenie

Przed przemówieniem Joe Bidena głos zabrał Andrzej Duda, który podkreślił symbolikę miejsca wystąpienia prezydenta USA. – Zamek Królewski to miejsce, gdzie została uchwalona Konstytucja 3 Maja – przypomniał polski prezydent w Arkadach Kubickiego.

– Prezydent Joe Biden przybył do nas wprost z pogrążonego w mroku rosyjskiej agresji Kijowa. Spotykamy się w wyjątkowym miejscu, w Warszawie pod Zamkiem Królewskim, który jest symbolem świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym zamku obradował polski Sejm, który uchwalił w 1791 roku Konstytucję 3 Maja, pierwszą w Europie, a drugą na świecie – tuż po amerykańskiej – mówił prezydent.





– Ten symbol Rzeczypospolitej (Zamek Królewski – przyp. red.) w trakcie II wojny światowej został zniszczony, płonął na oczach całego świata. Pod niemiecką okupacją leżał w ruinach, tu ginęli powstańcy warszawscy, walcząc ze znienawidzonym okupantem. Kiedy potem znaleźliśmy się w sowieckiej strefie wpływów, był odbudowywany wysiłkiem całego narodu, by potem stać się symbolem odradzającej się Polski – dodał.





– Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę, płonące miasta, słyszymy o straszliwym rosyjskim terrorze. Widzimy zamordowanych ludzi, zburzone osiedla, obrazy jak z II wojny światowej. To miało się nigdy nie powtórzyć, a dziś jest straszliwym udziałem naszych sąsiadów. Rosja na powrót chce stać się imperium, na powrót realizować swoje ambicje niewolenia innych narodów. Nie ma na to naszej zgody, nie ma na to zgody wolnego świata – uzupełnił prezydent.





– Wzywam do wspierania Ukrainy cały czas, do przesyłania wsparcia militarnego, tak by obrońcy Ukrainy mieli czym walczyć – mówił prezydent. – Nie wahajcie się, nie bójcie się – zaapelował Duda.





Dodał, ze nie ma miejsca na „business as usual”.





Duda: Rolą NATO jest bronić wolnego świata





– Tam, gdzie leje się krew, tam uczciwy człowiek nie robi interesów – mówił.





Podkreślił, że Ukraina potrzebuje teraz tylko broni.





– Tam trzeba to za wszelką cenę zatrzymać, to może być teraz zatrzymane tylko nowoczesnym uzbrojeniem – tłumaczył.





Podziękował prezydentowi Bidenowi za jego „odważne wsparcie” dla Ukrainy.





– Taka jest rola NATO, bronić wolnego świata – powiedział Andrzej Duda. Zakończył słowami: „nie ma wolności bez solidarności”.