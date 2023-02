Żaryn: Chińska dyplomacja rusza z prorosyjską ofensywą. Chcą rozbić jedność Zachodu

W obliczu konsolidacji państw Zachodu, dotyczącej konfliktu na Ukrainie i wykluczenia Rosji na arenie międzynarodowej, Chiny rozpoczynają prorosyjską ofensywę dyplomatyczną zmierzającą do rozbicia jedności Zachodu i członków NATO – ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Stanisław Żaryn zauważył, że Pekin i Kreml prowadzą współpracę propagandową, w której szczególne miejsce zajmuje wojna Rosji przeciwko Ukrainie wykorzystywana przez Chiny do realizowania antyamerykańskich przekazów.









„Amerykańska pomoc dla Ukrainy to według chińskich władz podżeganie do wojny, przedłużanie konfliktu i dążenie do »zmiażdżenia« Rosji przez agresywny Zachód” – napisał na Twitterze Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP podkreślił, że Pekin przyjmuje optykę rosyjską w sprawie wojny przeciwko Ukrainie, twierdząc, że polityka rozszerzania NATO o kraje graniczące z Rosją i wspieranie europejskich dążeń Ukrainy „nie pozostawiły Rosji wyboru”, zmuszając ją do inwazji na Ukrainę.

„Propaganda Chin wskazuje również, że to, że »za sprawą« USA wojna się przedłuża. Zaś »odwetowa polityka sankcyjna« jest obliczona na wyczerpanie Rosji” – zaznaczył Żaryn.

Dodał, że Chiny krytykują USA za ingerowanie w sprawy wewnętrzne innych krajów: Ukrainy, czy Tajwanu, uznając to za działania na niekorzyść pokoju i globalnej stabilizacji, powielając i uwiarygadniając przy tym kłamliwe tezy rosyjskiej propagandy.





Wskazał też, że zacieśnianie relacji Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w kontekście barbarzyńskiej wojny na Ukrainie staje się faktem. „Widać to szczególnie mocno w przekazach propagandowych. Chiny liczą na osłabienie »hegemonii USA« i potencjału obronnego NATO” – stwierdził pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Zaznaczył, że aktywność chińskiej propagandy wpisuje się w działania polityczne. „Tuż przed rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę Chińczycy uruchamiają antyamerykańską i antyukraińską ofensywę dyplomatyczną” – napisał na Twitterze Żaryn.

Ocenił również, że w krajach Unii Europejskiej przedstawiciele Chin postulują zaprzestanie dozbrajania Ukrainy przez Zachód, kwestionując przy tym zasadność apeli o „całkowite zwycięstwo” Ukrainy w starciu z FR, a współpracę Pekinu z Moskwą przedstawiciele Chin określają mianem „partnerstwa na rzecz rozwiązywania globalnych wyzwań”. Z kolei obawy USA odnośnie jego implikacji uznają za „podwójne standardy” USA.

Zauważył jednocześnie, że krytyka z Zachodu współpracy Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji to według narracji rosyjskiej i chińskiej propagandy przykład niesprawiedliwych uprzedzeń Zachodu i próba izolowania obu państw.

„Wojna Rosji przeciwko Ukrainie to dla chińskiej propagandy okazja do ataków informacyjnych przeciwko USA oraz prób realizowania własnej agendy przeciwko Zachodowi. Coraz częściej narzędzia informacyjne są uzupełniane działaniami politycznymi Pekinu” – zaznaczył Żaryn.