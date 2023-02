Legalizacja wspomaganego samobójstwa w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku?

Czy zawód lekarza stanie się „obszarem zakazanym” dla katolików? – pyta Unia Katolicka Wielkiej Brytanii. Izba Gmin zakończyła już formalny proces badania opinii publicznej w sprawie legalizacji wspomaganego samobójstwa. Jeśli większość obywateli poprze projekt, legalizacja eutanazji jest niemal pewna – twierdzi Unia.

Austria legalizuje wspomagane samobójstwo W Austrii ciężko chore osoby będą mogły od nowego roku uzyskać dostęp do leków wspomagających śmierć – podała agencja DPA. zobacz więcej

Czy zawód lekarza stanie się „obszarem zakazanym” dla katolików? Większość członków brytyjskiej Unii Katolickiej uważa, że tak. Liderzy organizacji, którzy reprezentują w parlamencie interesy ponad 4-milionowej społeczności brytyjskich katolików, zapytali swoich członków, co sądzą na temat legalizacji wspomaganego samobójstwa.





Aż 88 procent uczestników sondażu stwierdziło, że prawo nie powinno ulec zmianie lub wręcz, że należy je zaostrzyć, aby usunąć wszelkie luki, które umożliwiłyby realizację wspomaganego samobójstwa w Anglii i Walii. Ta sama większość łączy zmianę prawa w tej dziedzinie z automatycznym utrudnieniem katolikom wejścia do zawodu lekarza.





Stwierdzono również, że opieka paliatywna na Wyspach pozostawia wiele do życzenia, wskazując na potrzebę udzielenia większego wsparcia osobom zbliżającym się do końca życia.





Niepokojące wyniki





Wyniki sondażu oraz parlamentarne badanie opinii publicznej na łamach CatholicHerald skomentowała Sheila Hollins, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Św. Jerzego w Londynie. Jak oceniła „wyniki ankiety Unii Katolickiej są niezwykle niepokojące”.





– Odzwierciedlają to, czego wielu z nas, pracowników służby zdrowia obawiało się od dawna, że opieka zdrowotna i społeczna stanie się strefą niedostępną dla katolików i innych osób wierzących – oceniła.





Hollin powiedziała, że „może to jeszcze bardziej pogorszyć istniejące niedobory personelu i pozbawić zawód medyczny utalentowanych lekarzy i pielęgniarek”. – Debata wokół wspomaganego samobójstwa musi koncentrować się na najlepszym sposobie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Dobra jakość opieki paliatywnej jest niezbędna, co zostało uznane w ustawie o zdrowiu i opiece z 2022 r. Do tej pory w zbyt wielu miejscach i zbyt często jej brakowało. Wyraźnie widać powszechne pragnienie poprawy jakości opieki paliatywnej. Od tego musimy zacząć – podkreśliła.





Unia Katolicka, której członkowie zasiadają w obu izbach brytyjskiego parlamentu, opracowała oświadczenie, które przekazała Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Izby Gmin. Nadchodzące miesiące zadecydują, jaki kształt przybierze raport komisji w tej sprawie, oraz jakie rekomendacje zostaną przekazane rządowi.