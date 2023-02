Rosjanie zawieszają udział w programie Nowy START. Jest komentarz USA

Znaczenie oświadczenia Rosji o zawieszeniu swojego udziału w porozumieniu Nowy START jest „niejasne” – powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. – Nasze stanowisko w sprawie broni jądrowej pozostaje niezmienione – dodał.

Orędzie Władimira Putina. Jest reakcja ukraińskich władz Putin publicznie zademonstrował swoje zagubienie, podkreślając, że Rosja znajduje się w impasie, nie ma żadnych perspektyw i nie będzie ich miała w... zobacz więcej

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia





– Nie wiadomo, czy będzie to miało praktyczne skutki – powiedział w wywiadzie dla CNN Price, nawiązując do orędzia prezydenta Rosji Władimira Putina, który zapowiedział, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.





Price podkreślił, że Stany Zjednoczone ogłosiły już oficjalnie w tym roku, że Rosja nie przestrzega traktatu New START, więc Waszyngton będzie obserwował, jakie kroki faktycznie podejmuje Moskwa.





– Nie stwierdziliśmy jeszcze żadnego powodu, aby zmienić naszą postawę nuklearną, naszą strategiczną postawę – powiedział rzecznik amerykańskiej dyplomacji.





Wcześniej we wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że zawieszenie przez Rosję udziału w porozumieniu jest „niefortunne i nieodpowiedzialne”.





– USA będą uważnie przyglądać się faktycznym poczynaniom Rosji – dodał.





Czego dotyczył program Nowy START?





Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.