Koszarek pożegna się z reprezentacją. „Jest legendą polskiej koszykówki”

Nękani problemami zdrowotnymi polscy koszykarze zagrają w czwartek w Sosnowcu z Austrią w preeliminacjach mistrzostw Europy. Będzie to pożegnanie z reprezentacją doświadczonego Łukasza Koszarka.

W zgrupowaniu nie uczestniczy chory rozgrywający Śląska Wrocław Łukasz Kolenda. Wcześniej uraz mięśnia wyeliminował środkowego Legii Warszawa Geoffreya Groselle’a.



To jednak nie jedyne kłopoty Milicicia. – Zobaczymy w dniu meczu, jak będzie wyglądać sytuacja kadrowa – zaznaczył szkoleniowiec.



Podkreślił, że chociaż Polacy – jako gospodarze – mają zapewniony awans do turnieju finałowego w 2025 roku, to nie ma mowy o odpuszczaniu meczów eliminacyjnych.



– Podchodzimy do nich wciąż tak samo, czyli bardzo poważnie. Wynik jest zawsze ważny. Determinację i motywację widać podczas treningów – nadmienił Milicić.



Pierwszy mecz w Austrii jego zespół wygrał 91:55. – Jesteśmy pewni siebie, jesteśmy absolutnie faworytem. Bardzo się cieszę, że wszystkie bilety na czwartkowy mecz zostały sprzedane, będzie wsparcie z trybun – dodał.

Pożegnanie Koszarka

Kadra otworzy nową halę w Sosnowcu i pożegna Łukasza Koszarka, dla którego to będzie ostatni mecz w biało-czerwonych barwach.





– Jest legendą polskiej koszykówki. Należy mu się ogromny szacunek. Zasługuje na wiele rzeczy, a jedną z nich bez wątpienia jest godne pożegnanie z reprezentacją. Jest teraz jej dyrektorem, ma ogromną rolę w tym, co się w niej dzieje – ocenił Milicić.



39-letni Koszarek, który od października 2021 pełni funkcję dyrektora sportowego kadry i wciąż występuje w Legii Warszawa, do tej pory w drużynie narodowej rozegrał 210 meczów i zdobył 1240 pkt.



Po meczu z Austrią polski zespół zagra we Fryburgu ze Szwajcarią na zakończenie preeliminacji. Biało-Czerwoni są liderami grupy E z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. Pod wodzą Milicica w ubiegłorocznych ME zajęli czwarte miejsce (byli w półfinale pierwszy raz od 1971 roku).



Polacy jako współgospodarze imprezy w 2025 roku są pewni udziału w Eurobaskecie. Uczestniczą jednak w prekwalifikacjach, gdyż w momencie ich rozpoczęcia nie przyznano jeszcze Polsce praw organizatora. Będą też rywalizować w zasadniczej części eliminacji, która rozpocznie się w listopadzie.

Koszykówka, el. ME: mecz Polska – Austria [szczegóły transmisji na żywo]

