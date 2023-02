Niemiecki tygodnik: Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów USA w Europie

Po wizycie w Kijowie prezydent USA Joe Biden odwiedza Polskę. W ostatnich latach kraj ten stał się jednym z najważniejszych partnerów USA w Europie – i jest to tendencja wzrostowa – ocenia we wtorek portal tygodnika „WirtschaftsWoche” (WiWo).

To już drugi raz w ciągu roku, kiedy prezydent USA odwiedza Polskę. „Do Polski przyjechał już w marcu ubiegłego roku (...). Wówczas wykorzystał swoje pojawienie się, by zapewnić sojuszników o wsparciu Waszyngtonu. Prawdopodobnie i tym razem będzie to jego misją” – zwraca uwagę niemiecki portal. Jak napisano, jednocześnie „prawdopodobnie będzie zainteresowany dalszym wzmocnieniem więzi między Waszyngtonem a Warszawą”.

Niemiecki tygodnik zaznacza też, że Warszawa po rosyjskiej inwazji na Ukrainę okazała się „niezłomnym i strategicznie ważnym partnerem – nie tylko zapewniając militarne wsparcie dla Kijowa, ale także pomoc humanitarną. Przyjęcie około 1,5 miliona ukraińskich uchodźców nadało temu krajowi dodatkowe znaczenie polityczne”.

Amerykanie doceniają Polskę

Rola Polski jest „dostrzegana – i doceniana – w Waszyngtonie”.

„W obliczu wojny i tak uwaga Amerykanów jest coraz bardziej zwrócona na wschodnioeuropejskich partnerów NATO. A Polska już teraz wyróżnia się tu wielkością i siłą militarną. Ta zaś prawdopodobnie będzie rosła: w ciągu najbliższych dwunastu lat Warszawa chce podwoić rozmiar swoich sił zbrojnych – do 300 tys. ludzi” – zaznacza „WiWo”.





Jak przypomina portal, tylko w ubiegłym roku Polska zamówiła w USA i Korei Południowej broń o wartości około dziesięciu miliardów dolarów.

„Nic więc dziwnego, że Biden chce ściśle koordynować swoje działania z tą wschodzącą wagą ciężką. Zwłaszcza że w obliczu rosyjskiej agresji strategiczny środek ciężkości NATO będzie się prawdopodobnie coraz bardziej przesuwał na wschód” – wskazuje niemiecki tygodnik.

Spotkanie Bidena z Scholzem

„Tymczasem inni tradycyjni partnerzy USA będą musieli poczekać. Po raz kolejny Air Force One przeleci tylko nad Niemcami. Międzylądowanie w Berlinie znów nie jest planowane” – zauważa „Wiwo”.

Jak przypomniano, „na początku marca kanclerz Olaf Scholz spotka się z prezydentem USA – ale w Białym Domu”.

