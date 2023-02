Prezydent Duda podziękował Joe Bidenowi za wizytę w Kijowie i Warszawie

Prezydent Andrzej Duda podziękował prezydentowi Joe Bidenowi za wizytę w Kijowie i Warszawie. Po rozmowach w ścisłym gronie w Pałacu Prezydenckim przywódcy rozpoczęli konsultacje w obecności delegacji.

Andrzej Duda podkreślił, że przybycie Joe Bidena na Ukrainę i do Polski to wyraźny znak bezpieczeństwa i sygnał odpowiedzialności USA za bezpieczeństwo świata i Europy. – Ameryka jest w stanie utrzymać światowy ład – dodał.





Prezydent – w kontekście toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny – stwierdził, że Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę i spowodował kryzys bezpieczeństwa, kryzys gospodarczy i humanitarny. Dodał, że wczorajsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie pokazuje, że wolny świat nie zapomniał o Ukrainie.





Andrzej Duda mówił także, że obecność Joe Bidena w Polsce jest ważnym przesłaniem do Polaków. – To pokazuje, że działania, które Polska podejmuje w odniesieniu do Ukrainy, są właściwe– podkreślił. Dziękując za wizytę w Kijowie Duda stwierdził, że było to „spektakularne, strategiczne posunięcie, wzmacniające morale Ukrainy”.





Andrzej Duda zaznaczył także, że nasz kraj jest bezpieczny dzięki obecności Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Prezydent RP zadeklarował, że polska prezydencja w UE, która rozpocznie się w 2025 roku, odbędzie się pod znakiem zacieśnienia więzi transatlantyckich.





– Podejmiemy stosowną uchwałę w tej sprawie – zapewnił.

Sygnał dla światowych inwestorów





– Pańska obecność oraz wystąpienie w Warszawie jest wielkim sygnałem dla światowych i amerykańskich inwestorów, że Polska jest bezpieczna, że jest to kraj, do którego można spokojnie przybywać z drugiej strony globu – powiedział prezydent Andrzej Duda.





– Te odległości nie wydają się takie duże, więc niektórym może się wydawać, że może tutaj też jest niebezpiecznie. Polska jest bezpieczna dzięki obecności armii Stanów Zjednoczonych, dzięki obecności wojsk państw NATO, dzięki także i naszym staraniom we wzmacnianie zdolności obronnych Polski – zwrócił się do Bidena polski prezydent.





Sygnał dla całego świata





Jak podkreślił, wizyta Joe Bidena jest sygnałem dla całego świata i dowodem na to, jak „ogromną wagę sojuszniczą przywiązują Stany Zjednoczone do naszej części Europy”.





– Z drugiej strony, w pewnym sensie jest to dla nas potwierdzenie tego, że działamy dobrze. Że nasze działania, które podejmujemy w ostatnim czasie wobec Ukrainy (...) to jest słuszna droga i że mamy w tym zakresie wsparcie USA – ocenił Andrzej Duda.





Jak dodał, wsparcie to Polska stara się dawać również swoim sąsiadom. Wymienił m.in. państwa Bałtyckie, gdzie realizujemy misję Air Policing, czy Rumunię, gdzie stacjonują Polscy żołnierze w ramach kontyngentów NATO.





Jak podkreślił, USA pokazują, że „to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłego rozwoju naszego kontynentu”. – My w Polsce, tak ogromnie doświadczeni na przestrzeni ostatnich stuleci naszych historii, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – podkreślił prezydent.