Piłkarski skandal. Kolejna reprezentacja chce grać z Rosją!

Wykluczenie z rozgrywek międzynarodowych i zawieszenie w strukturach FIFA nie na wszystkich robi wrażenie. Po Iranie, kolejna reprezentacja wyraziła chęć „wsparcia” Rosjan i rozegrania z nimi meczu towarzyskiego.

W lutym zeszłego roku, tuż po ataku na Ukrainę, Rosjanie zostali wykluczeni z większości rozgrywek sportowych. Reprezentacja Sbornej nie miała więc szansy walki o piłkarski mundial, zabrakło jej też podczas igrzysk i kilku innych ważnych turniejów.



Świat, niestety, powoli oswaja się z wojennym krajobrazem, a tu i ówdzie coraz ważniejsi ludzie sprawdzają, czy i jak Rosjanie mogą stawać do rywalizacji z innymi krajami. Międzynarodowy Komitet Olimpijski sugeruje, by zaprosić Rosjan już na najbliższe igrzyska, a i FIFA zdaje się osłabiać dość radykalne wcześniej stanowisko...



Na razie małe kroki wykonują przedstawiciele azjatyckiej federacji piłkarskiej. Najpierw chęć gry z Rosją zgłosili Irańczycy, a teraz dołączył do nich także Irak. Choć nie ma jeszcze ustalonej daty, mecz miałby odbyć się podczas marcowego okienka reprezentacyjnego. Iracka federacja wysłała także zaproszenia do Boliwii i Uzbekistanu.

źródło: PORTAL TVP.INFO

Świat sportu protestuje, a kibice z wielu krajów zapowiadają bojkot tych widowisk. Najgorsze, co może się stać, to "oswojenie" świata z faktem, że Rosjanie, jak gdyby nigdy nic, biegają po boisku i prezentują swoją flagę na największych arenach.W poniedziałek do MKOl wpłynęło pismo podpisane przez przedstawicieli 34 krajów, w tym Polskę, stanowczo sprzeciwiające się udziałowi Rosjan w igrzyskach. Tylko radykalne, zjednoczone stanowisko może przynieść efekt w tej trudnej sytuacji. Na szczęście władze kolejnych federacji zdają się mieć tego świadomość.