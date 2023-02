USA i Polska – kluczowe punkty w relacjach. Od szczytu NATO po deklaracje Bidena

Joe Biden drugi raz w ciągu roku odwiedza Polskę, podkreślając szczególne znaczenie naszego kraju i całego regionu. Także z polskiej perspektywy Stany Zjednoczone stały się kluczowym partnerem, co widoczne było wyraźnie od 2016 roku, gdy w Warszawie odbył się szczyt NATO, na którym zdecydowano rozlokować w Polsce siły Sojuszu i wzmocnić wschodnią flankę. Przypominamy najważniejsze punkty współpracy na linii Warszawa – Waszyngton.

W dniach 21-22 lutego prezydent USA Joe Biden odwiedza Polskę. W Warszawie między innymi wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Obok współpracy militarnej – o której w ostatnich miesiącach jest najgłośniej – Polska i Stany Zjednoczone współpracują m.in. w obszarze energetyki: Orlen kupuje gaz LNG, a firma Westinghouse została wybrana na partnera przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Zacieśnianie współpracy zaczęło się na długo przed rosyjską pełnoskalową napaścią na Ukrainę. Po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość i w czasie, gdy Bronisława Komorowskiego zastąpił w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, to właśnie Stany Zjednoczone stały się kluczowym partnerem Polski na świecie, chociaż nie brakło głosów opowiadających się za stawianiem na pierwszym miejscu relacji z Niemcami czy Francją.

Szczyt NATO w 2016 r.

Warszawski szczyt NATO w lipcu 2016 r. można uznać za kluczowy dla całego Sojuszu, ale w szczególności dla Polski. – Polska wychodzi ze szczytu NATO w Warszawie nie tylko wzmocniona, ale z rzeczywistymi możliwościami obrony i odstraszania – komentował tuż po jego zakończeniu ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

To wówczas zdecydowano o rozmieszczeniu w Polsce i państwach bałtyckich czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych. Prezydent Barack Obama zadeklarował, że do Polski trafi około tysiąca amerykańskich żołnierzy.

Przed szczytem odbyło się spotkanie prezydentów Polski i USA. Po rozmowach z Andrzejem Dudą Obama zapewniał, że Polska jest jednym z filarów wschodniej flanki NATO i oddanym sojusznikiem.

Trump w Warszawie (2017 r.): Walczmy wszyscy jak Polacy

Rok później prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Jeszcze w 2017 roku pierwszy raz pojawił się w Polsce, by dać wyraz wsparcia dla powstającej pod polskim przywództwem idei Trójmorza – forum bliskiej współpracy państw położonych pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.

W przemówieniu przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego przypomniał o polskiej walce o niepodległość oraz wskazał na rolę wartości i tradycji we wzmacnianiu państw Zachodu. – Ogłaszam dziś światu, że tak, jak nie udało się złamać woli Polski, nie uda się nigdy złamać woli Zachodu. (…) Więc walczmy wszyscy jak Polacy: o rodzinę, o wolność, o ojczyznę i o Boga – mówił Trump.

Umowa Pompeo – Błaszczak

W tym okresie zacieśniano także współpracę między polskim MON a Departamentem Obrony USA. W 2019 r. Polska za 414 mln dolarów kupiła 20 zestawów artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS.

W styczniu 2020, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, w tym osiem symulatorów.

Z kolei w sierpniu 2020 r. sekretarz stanu USA Mike Pompeo i szef MON Mariusz Błaszczak podpisali umowę o wzmocnionej współpracy wojskowej (Enhanced Defence Cooperation Agreement). Dokument otwierał drogę do rozlokowania w Polsce kolejnych wojsk USA i przynosił korzyści polskiej gospodarce. Donald Trump przypominał, że to efekt deklaracji, które on i Andrzej Duda podpisali kilka miesięcy wcześniej.

Zmiana w Białym Domu i dalsze zacieśnianie współpracy wojskowej

Wyraźne deklaracje dotyczące zacieśnienia współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO padły także szybko po zmianie w Białym Domu. Sekretarz obrony w administracji Joe Bidena – Lloyd Austin wielokrotnie spotykał się z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

Efektem były kolejne zakupy wzmacniające polską armię – między innymi czołgi Abrams, które trafiają już do 18 Dywizji Zmechanizowanej, wzmacniając wschodnią część Polski.

Po wybuchu wojny na Ukrainie Polska także z perspektywy Stanów Zjednoczonych stała się kluczowym partnerem USA w Europie.

Joe Biden po raz pierwszy jako prezydent USA w Polsce





Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych złożył swoją pierwszą wizytę w Polsce w dniach 25-26 marca ubiegłego roku, po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. Swoje wystąpienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczął od nawiązania do słów Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Potwierdził wówczas wyraźnie deklaracje, że amerykańscy żołnierze będą strzegli „każdego cala” polskiej ziemi.

Zapewnił, że Amerykanie będą też stali ramię w ramię „z dzielnymi Ukraińcami, którzy chcą pokoju” i że Ukraińcy mogą liczyć, że USA, „wywiążą się ze swoich obowiązków”.

Druga, historyczna wizyta Bidena w Warszawie

W dniach 21-22 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ponownie przebywa z wizytą w Warszawie, potwierdzając znaczenie naszego kraju i dziękując Polakom za wsparcie udzielane ukraińskim uchodźcom i samej Ukrainie. W Pałacu Prezydenckim oficjalnie gościa powitał prezydent Andrzej Duda. Politycy omawiają m.in. relacje dwustronne pomiędzy naszymi krajami.

Także we wtorek prezydent Joe Biden przemówi do wszystkich Polaków z ogrodów Zamku Królewskiego.

