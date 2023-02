Resztki ze stołu i surowe mięso są dla szczeniąt zdrowsze niż sucha karma

Gotowa zbilansowana karma to najlepsze jedzenie dla psa? Prowadzone przez 10 lat badanie naukowców z Finlandii obala tę tezę. I rozgrzesza tych, którzy przy stole ulegają błagalnym psim spojrzeniom.

Co piąty pies karmiony suchą karmą ma problemy z przewodem pokarmowym. Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach po latach badań doszli do wniosku, że na kondycję układu pokarmowego psa ogromny wpływ ma to, co jadł jako szczenię, oraz że podawanie psu surowego mięsa i resztek naszego jedzenia zmniejsza ryzyko problemów trawiennych, podaje „New Scientist”.

Anna Hielm-Björkman z zespołem przeprowadziła ankietę wśród ponad 7 tys. właścicieli psów w Finlandii. Przez 10 lat (2009–2019) regularnie naukowcy pytali opiekunów szczeniąt i młodych psów, czym je karmili, oraz czy ich zwierzęta miały jakieś problemy żołądkowo-jelitowe, które trwały trzy tygodnie lub dłużej.

Badanie opublikowane niedawno w „Scientific Reports” miało określić wpływ diety młodego psa na zdrowie jego układu pokarmowego w wieku dorosłym. Jak twierdzi Anna Hielm-Björkman, sposób karmienia psów w Finlandii można z grubsza podzielić na trzy kategorie: karma dla psów, resztki gotowanego jedzenia właścicieli oraz nieprzetworzona żywność – surowe mięso, ryby i jagody.

Ankiety wykazały, że u 22 proc. psów w wieku dorosłym, zwykle gdy mają około półtora roku, rozwijała się chroniczna enteropatia (CE) – przewlekłe zaburzenie pracy jelit, które może mieć różne podłoże i objawia się zazwyczaj biegunką, czasem też wymiotami.

Analizując regularnie wypełniane przez tych samych opiekunów ankiety, badacze zauważyli, że dieta szczeniaka – psa w wieku od 2 do 6 miesięcy – silnie koreluje z tym, czy później rozwinęła się CE, czy nie. Te, które były karmione głównie karmą dla psów, były o 29 proc. bardziej narażone na rozwój choroby w porównaniu z psami, które jadły głównie surowe produkty – czerwone mięso, podroby, ryby, jaja, flaki, kości, chrząstki, warzywa i jagody, a także pozostałości po posiłkach opiekunów.

Wtedy znika wiele chorób





Anna Hielm-Björkman przyznaje, że tego typu badania ankietowe nie wyjaśniają, dlaczego karma dla psów może sprzyjać problemom jelitowym, a surowa dieta im zapobiegać, pokazują jedynie korelację. Badaczka zwraca jednak uwagę, że komercyjna karma ma w składzie głównie węglowodany, których psy nie potrzebują w dużych ilościach. „To może mieć taki sam wpływ, jak jedzenie cukru na ludzi, powoduje lekkie stany zapalne” – mówi Anna Hielm-Björkman.

„Mówi się nam, że karma dla psów to zbilansowana dieta, ale kiedy zaczyna się wprowadzać do diety psa inne pokarmy, widać, że wiele chorób znika” – dodaje badaczka. Przypuszcza, że może to być kwestia mikrobiomu psów, który jest lepiej przystosowany do jedzenia nieprzetworzonej żywności i zaleca opiekunom, żeby urozmaicali dietę swoich psów. Przynajmniej 20 proc. powinno stanowić surowe mięso, owoce – zwłaszcza jagody – i warzywa oraz resztki tego, co sami jedzą.

#wieszwiecej Polub nas

Anna Hielm-Björkman przypomina też, że wszelkie zmiany w żywieniu psa należy wprowadzać stopniowo, żeby mikrobiom w jego jelitach miał czas się dostosować. I odradza gryzaki z preparowanej skóry.