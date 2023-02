Szef Sztabu Generalnego czeskiej armii gen. Karel Rzehka uznał we wtorek w czasie narady kadry dowódczej, że wojna w Europie nie jest już nie do pomyślenia i trzeba się do niej przygotowywać w czasie pokoju. Minister obrony Jana Černochová powiedziała, że ostatni rok ujawnił opóźnienia w siłach zbrojnych z ostatnich 30 lat.

„Trzy dekady wolności, pokoju i bezpieczeństwa to raczej anomalia niż reguła we współczesnej historii” – ocenił Rzehka. Zapewnił, że gdyby wybuchł konflikt między NATO a Rosją, to Czechy będą jego aktywnym uczestnikiem od pierwszej minuty.

„Duża część naszej armii pojedzie, by walczyć zgodnie z planami obronnymi Sojuszu. Nasze terytorium stanie się ważną strefą tranzytową i bazą, i to znowu od nas wojskowych zależy, czy ta strefa będzie bezpieczna i zdolna do funkcjonowania” – powiedział generał.

Rzehka uznał, że członkostwo w NATO jest najlepszym środkiem odstraszania.

Szef Sztabu Generalnego powiedział, że należy przypominać o ustawowym obowiązku obrony kraju, o systemach mobilizacyjnych, a społeczeństwo nie powinno być tym przerażone. „Musimy być przygotowani na pewne sprawy i informować o tym również społeczeństwo. To jest element budowania zdolności do obrony” – dodał Rzehka.

Uczestnicząca w odprawie, organizowanej w Czechach dwa razy w roku minister Černochová powiedziała, że wydarzenia ostatnich 12 miesięcy całkowicie zmieniły sytuację bezpieczeństwa i stało się widoczne opóźnienie w czeskich siłach zbrojnych z ostatnich 30 lat.

Stwierdziła, że iluzji wiecznego pokoju w Europie uległo wielu, w tym wszystkie poprzednie rządy Czech. Dodała, że przed rokiem przejęła resort z mocno niedofinansowanym budżetem i armią z wyposażeniem z ubiegłego wieku. Zapowiedziała szybką zmianę tej sytuacji.

Černochová wspomniała również o ustawie o obronności, która została niedawno uchwalona przez posłów w pierwszym czytaniu. Ma ona zagwarantować finansowanie czeskich sił zbrojnych na poziomie 2 proc. PKB.