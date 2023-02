Niesłusznie oskarżony o pedofilię przeżył horror w więzieniu. Jest wyrok sądu

Daniel Kasprzyk z Łomży żądał od państwa milionowego zadośćuczynienia za to, że niesłusznie oskarżony o pedofilię spędził kilka miesięcy w więzieniu, gdzie miał być gwałcony i torturowany przez współosadzonych. Po uniewinnieniu od zarzutów decyzją sądu pierwszej instancji przyznano mu 350 tys. zł odszkodowania. Apelację wniosła jednak prokuratura, która nie chciała, by Kasprzyk się przez to „bezpodstawnie wzbogacił”. Dziś zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie.

Zbrodnia w Olsztynku. Przyrodni bracia skazani za brutalne morderstwo Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał przyrodnich braci – Sławomira N i Łukasza O. – na 25 i 15 laty więzienia za zabójstwo znajomego, z którym wspólnie... zobacz więcej

O dramacie 50-letniego Daniela Kasprzyka poinformowali dziennikarze Tygodnika TVP. Wszystko zaczęło się w marcu 2019 r., kiedy mężczyzna został oskarżony przez swoją pasierbicę o molestowanie.

„Ja się boję dlatego, że tata wsadzał mi rękę do spodni i mi grzebał tam albo całował mnie po szyi” – napisała 13-latka na kartce. Matka dziewczynki skonfrontowała słowa córki z mężem, a później wspólnie udali się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży.

Krótko później – opisuje Tygodnik TVP – 50-latek został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu śledczego. 13-latka dopiero wtedy przyznała się, że napisała liścik, „bo tata kazał jej się dużo uczyć i nie mogła grać na telefonie”. Nastolatka zeznała w prokuraturze, że kłamała, oskarżając ojczyma, bo chciała się zemścić.

„Daniel Kasprzyk nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż traktuje Aldonę jak własną córkę. Całe zdarzenie jest wynikiem nastawiania jej przez biologicznego ojca. Podkreślił, że nigdy nie zaniósłby napisanej przez Aldonę kartki do Ośrodka, gdyby tych czynów rzeczywiście się dopuścił” – napisano w aktach sprawy, o której informują dziennikarze.

Gwałcony w areszcie





Mimo to Kasprzyk przesiedział w areszcie śledczym cztery miesiące. Nic nie dało nawet to, że jego pasierbica napisała list do śledczych, w którym prosi o wypuszczenie ojczyma na wolność.

Krótko później w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze doszło do prawdziwego dramatu. „Wieczorem po obchodzie w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze była gorąca woda. Poszedłem się myć. Islam A. wszedł za mną, uderzył pięścią w ucho. Upadłem do brodzika, straciłem przytomność, gdy się ocknąłem, miałem już szmatę w ustach. Włożył mi członka i mnie gwałcił. Wyjął, jeszcze raz mnie uderzył i drugi raz zgwałcił. Po umyciu przyszedłem pod celę. Dalej się mnie czepiał. Uderzył mnie z główki. Przykładał żyletkę do oka. Straszył, że jak coś powiem, to mnie pokaleczy, zabije. Później wziął ręcznik – wnioskodawca cały czas płacze – dwukrotnie zaczął mnie nim dusić. Ciemność w oczach miałem, traciłem przytomność, zaniki mowy. Bił mnie z otwartej ręki. Następnego dnia więźniowie nie dawali mi dojść do drzwi, odbierali jedzenie, pilnowali, żebym do łazienki nie wychodził” – cytuje fragment protokołu TVP Tygodnik.

Ostatecznie 50-letni mieszkaniec Łomży został oczyszczony z zarzutów dotyczących czynów pedofilskich.

Dziennikarze opisują, że mężczyzna postanowił się starać o uzyskanie odszkodowania (milion zł) za cztery miesiące spędzone w areszcie i doznane tam krzywdy. Ponownie przeciwko Kasprzykowi wystąpiła łomżyńska prokurator Anna Zejer, która wcześniej – mimo dowodów wskazujących na niewinność 50-latka – domagała się przedłużenia aresztu.

350 tys. odszkodowania





„Za cztery miesiące pobytu w Czerwonym Borze, gdzie miał być maltretowany, zaproponowała… 30 tys. zł odszkodowania. Czyli swoją półtoramiesięczną pensję” – czytamy.

Sąd pierwszej instancji przyznał mężczyźnie 350 tys. zł odszkodowania. Jednak prokurator odwołała się od tego wyroku, twierdząc, że to „rażąco wysoka kwota”. Ostatecznie w apelacji zaproponowała niespełna 60 tys. zł

Jak dowiedział się portal tvp.info, dziś Sąd Apelacyjny w Białymstoku zdecydował o przyznaniu Kasprzykowi odszkodowania w kwocie 350 tys. zł. Informację tę potwierdził nam rzecznik tego sądu sędzia Janusz Sulima. Jak zaznaczył, sąd wyłączył jawność rozprawy.