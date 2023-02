Morawiecki i Meloni we wspólnym przemówieniu. „Razem pokonamy Mordor”

„Wspólnie z premier Włoch Giorgia Meloni nagraliśmy przesłanie dla Polaków, Włochów i całej Europy!” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. „Razem pokonamy Mordor!” – dodał.

„Włosi i Polacy to dwa głęboko związane ze sobą narody. To jedyne dwa narody na świecie, które wzajemnie wymieniają się w swoich hymnach narodowych. Włosi składali swoje życie w ofierze za wolność Polski, a Polacy składaki swoje życie w ofierze za jedność Włoch. Zawsze będziemy dwoma siostrzanymi narodami walczącymi wspólnie o Europę, która docenia swoją tożsamość i broni tej tożsamości, broni swojej wolności. Bo wielki Polak, Jan Paweł II, mówił, że wolność to nie zależeć od nikogo – wolność to posiadanie prawa do czynienia tego, co słuszne” – powiedziała w przemówieniu premier Włoch Giorgia Meloni.

„Giorgia, bardzo serdecznie dziękuję, że przyjechałaś tutaj, przyjęłaś zaproszenie. Giorgia i jej partia Bracia Włosi, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę hołdujemy po prostu europejskim wartościom, chrześcijańskim wartościom” – dodał premier Mateusz Morawiecki.

„Jesteśmy wspólnie przekonani o tym, że Ukraina misi wygrać tę wojnę, Rosja musi przegrać tę wojnę” – podkreślił.