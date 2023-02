„Stawką istnienie Rosji”. Orędzie Władimira Putina

W orędziu o stanie państwa skierowanym do rosyjskiego parlamentu Władimir Putin obwinił Zachód o rozpoczęcie wojny na Ukrainie. Dyktator stwierdził, że państwa Zachodu, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, dążą do „nieograniczonej władzy”. Powiedział też, że Moskwa przeciwstawia się Zachodowi, który próbuje zrujnować Rosję wprowadzając kolejne bezprecedensowe pakiety sankcji. Mówił, że zachodnie „biliony dolarów” są zagrożone, ale „strumienie dochodów Rosji nie wyschły”. – Stawką jest istnienie naszego państwa. Ich celem jest sprawienie, by nasz naród cierpiał – podkreślał.

Putin, powielając główne tezy kremlowskiej propagandy, stwierdził, że „Zachód będzie próbował podzielić nasze społeczeństwo i postawić na zdrajców”. Zaznaczył, że „większość naszego narodu popierała nasze działania w obronie Donbasu”.





Dyktator powiedział, że kraje zachodnie dążą do przekształcenia „konfliktu ukraińskiego” w globalną konfrontację z Rosją. Zagroził, że będzie reagował „w odpowiedni sposób”.





Przekonywał, że Rosja „nigdy nie ugnie się przed zachodnimi próbami podzielenia jej społeczeństwa”, które – stwierdził – w większości popiera jego inwazję na Ukrainę.

Podziękował Rosjanom za ich „odwagę i determinację” we wspieraniu „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie.

Mówił też o „trudach krewnych” żołnierzy, którzy zginęli w walkach na Ukrainie. Powiedział, że zapewni ich bliskim wsparcie w postaci nowego specjalnego funduszu.

– Wszyscy rozumiemy, ja rozumiem, jak nieznośnie ciężko jest teraz dla żon, synów, córek poległych żołnierzy, ich rodziców, którzy wychowali godnych obrońców ojczyzny – powiedział Putin w rosyjskim parlamencie.





Rosyjski dyktator mówił, że Zachód nałożył na jego państwo sankcje, by naród rosyjski „cierpiał”. – Ale nie udało im się pokonać Rosji na froncie gospodarczym – dodał.