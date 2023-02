Program PO dla studentów. Wcisło jak Komorowski: Dywersyfikować to, co się dzieje

Politycy Platformy Obywatelskiej często unikają odpowiedzi na pytania o program wyborczy swojej partii. Inaczej jednak było w przypadku posłanki Marty Wcisło, którą studenci dziennikarstwa zapytali o radę: Jak wytrwać w tych trudnych czasach? – Dywersyfikować to, co się dzieje, czyli i nauka, i praca. Na pewno się nie poddawać – radziła.

Pod koniec stycznia studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeprowadzili debatę z udziałem kilku parlamentarzystów. Rozmowa dotyczyła m.in. gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania, możliwości zatrudnienia po studiach czy dostosowania systemu nauczania do potrzeb rynku pracy.

Jedną z uczestniczek debaty była posłanka Platformy Obywatelskiej Marta Wcisło. Studentka dziennikarstwa zapytała ją, co może poradzić studentom, by mogli wytrwać w takich trudnych czasach.

– Przede wszystkim starać się dostosować tak sposób uczenia się, studiowania, aby móc sobie jednak dorobić. Dywersyfikować to, co się dzieje, czyli i nauka, i praca. Na pewno się nie poddawać, być odważnym w tym, co chcecie robić. Nie bać się wyzwań – radziła młodym ludziom przedstawicielka PO.

O programie dla studentów wypowiadała się ostatnio uważana za główną ekonomistkę Platformy Obywatelskiej posłanka Izabela Leszczyna. Zapytana o ten temat przez dziennikarkę Leszczyna najpierw wymownie milczała, by po chwili oznajmić program PO jej partia będzie ogłaszać „jak się rozpocznie kampania wyborcza”.

„Zmień pracę, weź kredyt"





Gdy wyraźnie padło, że kampania przecież trwa, posłanka PO powiedziała, iż pomysł jej partii na wsparciu studentów to „budowa mieszkań na wynajem, co pomoże młodym ludziom studiować w innych miastach”.

W podobnym tonie o problemach młodych ludzi wypowiadał się w trakcie kampanii prezydenckiej w 2015 r. Bronisław Komorowski. Kiedy młody mężczyzna zapytał go, jak ma żyć i za co ma kupić mieszkanie jego siostra, która zarabia 2 tys. zł, Komorowski poradził: „Trzeba zmienić pracę, wziąć kredyt”.