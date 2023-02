Propagandyści Putina w amoku. „Powinniśmy byli walnąć Bidena w Kijowie” [WIDEO]

„50 twarzy desperacji” – tak ostatnie wydanie głównego programu publicystycznego telewizji Rossija1 podsumowuje monitorująca kremlowską propagandę dziennikarka Julia Davis. Prześledziła ona reakcje akolitów Putina na wizytę prezydenta USA Joego Bidena na Ukrainie. W programie padły m.in. propozycje odwetowego uderzenia na Stany Zjednoczone, a nawet ubolewano, że nie przeprowadzono ataku na Kijów. Nie zabrakło też głosów krytyki nad nieudolnością prowadzonej przez Kreml „specjalnej operacji wojskowej”.

W poniedziałek w Kijowie gościł prezydent USA Joe Biden. We wtorek i środę ma być w Polsce. Rosyjska propaganda już reaguje na tę wizytę.

Prztyczek dla Putina? Dostrzegli to na Kremlu

Międzynarodowi komentatorzy wskazują, że spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w dniu rocznicy śmierci Niebiańskiej Sotni – aktywistów Majdanu, którzy opowiadali się za europejską drogą rozwoju Ukrainy – to swoiste „pozdrowienie” dla Władimira Putina przed jego wtorkowym orędziem do Zgromadzenia Federalnego.

Wiadomość o tym, że Biden spędził dzień w Kijowie u boku ukraińskiego prezydenta, spadła na kremlowskich propagandystów jak tona cegieł – ocenia dziennikarka Julia Davis. Ekspertka monitorująca przekaz w rosyjskich mediach prześledziła program „60 Minutes” w telewizji Rossija1, gdzie prowadząca go Olga Skabiejewa nie mogła wręcz się nadziwić poniedziałkowym wydarzeniom.

W Moskwie kreślą plany ataku na USA

– On naprawdę przyjechał do ukraińskiej stolicy. Zełenski właśnie opublikował zdjęcia... On tam jest, Biden we własnej osobie – mówiła Skabiejewa, jedna z czołowych propagandystek Kremla. W tle odtwarzane było nagranie ze spaceru przywódców USA i Ukrainy, któremu towarzyszyła dramatyczna, złowroga wręcz muzyka, pasująca bardziej do horroru.

Wojskowy ekspert Jewgienij Burzyński stwierdził, że „Zachód najwyraźniej zmierza w kierunku eskalacji” i zaproponował... zaatakowanie Amerykanów w odwecie za ich rzekomy udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream 2 (narrację tę od tygodni kremlowska propaganda powtarza za europosłem PO Radosławem Sikorskim).

„Mogliśmy uderzyć w Bidena”

Skabiejewa była wyraźnie wzburzona bezsilnością rosyjskich władz: „Amerykanie najwyraźniej zakładają, że nie zamierzamy zareagować, skoro wysyłają na Ukrainę nawet swojego Bidena”. Dopytywała, dlaczego Kreml zagwarantował bezpieczeństwo Bidenowi, skoro Putin wiedział o jego wizycie.

– No wiesz, może moglibyśmy walnąć w Bidena, ale to byłoby za dużo – uznał Burzyński. W przeciwieństwie do sugestii Skabiejewej o zamordowaniu prezydenta USA żałował jedynie, że ten nie został przynajmniej sterroryzowany podczas swojej podróży.

– Uderzenie w Bidena to więc za dużo, ale grożenie Putinowi jest w porządku i wysadzenie Nord Streamu też? Tu nie chodzi o agresję, tylko o logikę: gdzie ona jest? – nie mogła się nadziwić Skabiejewa.

„Najlepsza godzina Zełenskiego”

Politolog Dmitrij Abzalow niechętnie zauważył, że winę za obecny stan rzeczy ponoszą upokorzenia militarne Rosji. – Minął rok. Płacimy za to, co stało się w zeszłym roku podczas upadku (...) To wszystko przez nasze błędy – powiedział.

Wskazując na ekran pokazujący nagranie ze wspólnej konferencji prasowej Bidena z Zelenskim, Skabiejewa ponuro skonstatowała: „To jest najlepsza godzina ukraińskiego prezydenta”.

