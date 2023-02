Trzy „jedynki” na start. Polski tenis mocny jak nigdy!

We wtorek najlepsi polscy tenisiści rozpoczynają rywalizację w Dubaju (Iga Świątek), Marsylii (Hubert Hurkacz) i Meksyku (Magda Linette). Po raz pierwszy w historii cała trójka będzie rozstawiona z „jedynką”. To pokazuje, jak dobrze ma się polski tenis.

Nieco rozpieszczeni przez Igę Świątek, a wcześniej Agnieszkę Radwańską co niektórzy polscy kibice mogą nie pamiętać czasów, gdy z radością odnotowywaliśmy awans do dalszych faz mniejszych turniejów, które raz na jakiś czas przypadały udziałem a to Aleksandry Olszy, a to Magdaleny Domachowskiej…





Dziś na szczęście polski tenis jest już w zupełnie innym miejscu. Świątek to klasa sama w sobie, Hurkacz regularnie lawiruje w okolicach pierwszej dziesiątki rankingu ATP, a podczas Australian Open swoją moc pokazała też Magda Linette. Efekt? Gdy we wtorek cała trójka rozpocznie rywalizację w „swoich” turniejach, wszyscy znajdują się na szczytach drabinek. Że to rzecz bez precedensu w naszych realiach, wspominać nie trzeba.





Pierwszą rywalką Świątek w Dubaju będzie Leylah Fernandez, Linette zagra na start w Meksyku z Camilą Osorio, a Hurkacz zmierzy się w Marsylii z Arthurem Rinderknechem lub Leandro Riedim.