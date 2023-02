Sezon „Królewskich” na szali. Dziś wielki bój w LM!

Sezon, w którym klub pokroju madryckiego Realu nie wygrywa ważnego trofeum, jest sezonem zmarnowanym. A że „Królewscy” mają coraz mniejsze szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii, tamtejsza prasa nie ma wątpliwości: albo triumf w Lidze Mistrzów, albo wielkie rozczarowanie.

To już niemal tradycja: Real wylosował w fazie pucharowej najgorzej, jak tylko mógł. Powtórka zeszłorocznego finału zewsząd obwoływana jest „hitem” tej rundy i… nie ma się co dziwić. „Marca” pisze jasno: „15. zaczyna się tutaj”, nawiązując do walki Realu o 15. triumf w Pucharze Europy. „Tutaj”, czyli na Anfield, gdzie spotkają się we wtorkowy wieczór najlepsi piłkarze świata.







Dla zespołów, które przed rokiem dominowały w swoich krajach, finał Ligi Mistrzów był swego rodzaju wisienką na torcie. Teraz Liverpool boi się, że w ogóle nie będzie go w najlepszej czwórce, a Real – po niezłym początku – z trudem ciuła kolejne punkty w La Liga i ze spuszczoną głową ogląda plecy rozpędzonej Barcelony. Zamiast „wisienki” jest więc „deska ratunku”: ratunku dla sezonu, dla wizerunku, dla marki wielkich klubów. Kłopot w tym, że bilet do ćwierćfinału tylko jeden…





Na godziny przed pierwszym gwizdkiem faworytem spotkania wydają się madrytczycy. Dwukrotnie pokonali przecież Liverpool w finałach Ligi Mistrzów – w Kijowie oraz Paryżu, nie przegrali też z nimi żadnego z sześciu ostatnich meczów.





Początek wielkiego starcia już o godz. 21.00.





Przewidywany skład Liverpoolu:

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Przewidywany skład Realu:

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modrić; Valverde, Benzema, Vinicius Jr