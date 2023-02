Łukaszenka powołuje nową uzbrojoną formację. „Będzie liczyła 150 tys. osób”

Białoruski reżim planuje powołanie „milicji ludowej”, której liczebność ma docelowo wynieść nawet 150 tys. osób. O planach stworzenia takiej formacji dyskutowano podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Mińsku, której przewodził Alaksandr Łukaszenka.

W poniedziałek w stolicy Białorusi Łukaszenka dyskutował ze swoim rządem i generałami nad projektem ustawy „O milicji ludowej”.





– Sytuacja nie jest łatwa. Nieraz mówiłem: Każdy mężczyzna (i nie tylko mężczyzna) powinien umieć posługiwać się przynajmniej bronią. Choćby po to, aby chronić swoją rodzinę, swój dom, swoją ojczystą ziemię i, jeśli to konieczne, swój kraj, bez którego nie będzie domu, niczego. Wielu to rozumie – cytuje wypowiedź białoruskiego despoty państwowa agencja informacyjna Biełta.

Łukaszenka wypracowanie rozwiązań ustawodawczych dotyczących utworzenia milicji ludowej zlecił resortom obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych.

Milicja ludowa powstaje na Białorusi





O tym, kto wstąpi do milicji ludowej i jakie zadania będzie wykonywała ta formacja, mówił także szef białoruskiego Ministerstwa Obrony Wiktor Chrenin.

– Głównym zadaniem milicji ludowej będzie ochrona naszego terytorium i zapewnienie przestrzegania prawa i porządku wraz z milicją – mówił, dodając, że konieczność przyjęcia tej ustawy wynika z dwóch czynników.

Tajemnicza śmierć człowieka Łukaszenki. Są nowe okoliczności Pod koniec listopada 2022 roku zmarł nagle minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej. Reżim podawał wówczas, że przyczyną śmierci był... zobacz więcej

– Po pierwsze, chodzi o stworzenie dodatkowych warunków dla utrzymania ładu i porządku w czasie stanu wojennego na terytoriach, gdzie będzie najmniej służb i wojsk. (…) Są to nasze osiedla wiejskie, niektóre miasta. Drugim czynnikiem jest umożliwienie naszym obywatelom, którzy nie będą objęci działaniami mobilizacyjnymi, możliwości udziału w obronie kraju – mówił Chrenin.

Projekt ustawy przewiduje, że skład, liczebność i zadania milicji ludowej określą poszczególne władze samorządowe. Zgodnie z dokumentem ochotnicy, którzy wstąpią do milicji ludowej, będą „stacjonować” w miejscu zamieszkania i „wykonywać obowiązki pracownicze”.

Według wyliczeń wojska milicja ludowa będzie liczyć 100–150 tys. osób. Ale MON nie wyklucza, że chętnych może być więcej.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksander Wolfowicz mówił z kolei, że działanie te związane są z zewnętrznymi zagrożeniami.

– Widzimy, jak militaryzacja i wzmożona aktywność wojskowa ma miejsce dzisiaj na terytorium sąsiednich państw. Obserwujemy wzrost liczebność wojsk, jednostek, ćwiczeń, lotów rozpoznawczych. I to nie tylko na Zachodzie, ale także od strony naszego południowego sąsiada, niegdyś naszej bratniej Ukrainy – powiedział.