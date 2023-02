Jedno na troje rodziców może niepotrzebnie dawać dziecku lek przeciwgorączkowy

Niektórzy amerykańscy rodzice mogą sięgać po leki przeciwgorączkowe zbyt pochopnie. Tak wynika z nowego ogólnokrajowego sondażu, którego wyniki opublikowano na stronie University of Michigan w USA.

Atak paciorkowca. Zmarło już dziewięcioro dzieci Już dziewięcioro dzieci zmarło w Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach z powodu infekcji rzadką inwazyjną formą paciorkowca grupy A, która w tym... zobacz więcej

Jak sugerują badania ankietowe C.S. Mott Children's Hospital National Poll, niektórzy rodzice mogą niewłaściwie mierzyć lub reagować na podwyższoną temperaturę u dzieci. Raport opiera się na 1376 odpowiedziach rodziców dzieci w wieku do 12 lat ankietowanych od sierpnia do września 2022 r.





Większość rodziców zdaje sobie sprawę, że niska gorączka pomaga organizmowi dziecka zwalczyć infekcję. Jednak jeden na trzech podałby leki obniżające gorączkę przy temperaturze poniżej 100,4 stopni Fahrenheita (38 stopni Celsjusza), co nie jest zalecane.





Kiedy leczyć gorączkujące dziecko?





Połowa rodziców zastosowałaby również lekarstwo, gdyby gorączka wynosiła od 38 do 38,8 st. Jedna czwarta rodziców prawdopodobnie podałaby kolejną dawkę, aby zapobiec nawrotowi gorączki.





– Rodzice mogą nie być świadomi, że generalnie głównym powodem leczenia gorączki jest zapewnienie dziecku komfortu – powiedziała dyrektor Mott Poll i pediatra Mott, dr Susan Woolford.





Czytaj też: Lewandowscy przykryli wózek pieluchą, spotkali się z krytyką





– Niektórzy rodzice mogą spieszyć się z podaniem lekarstwa dzieciom, ale często lepiej jest pozwolić, by gorączka sama spadła. Obniżenie temperatury dziecka zazwyczaj nie pomaga w szybszym wyleczeniu choroby. W rzeczywistości niska gorączka pomaga zwalczyć infekcję. Istnieje również ryzyko podania zbyt dużej dawki leku, gdy nie jest on potrzebny, co może mieć skutki uboczne – dodała.

Dwóch na trzech ankietowanych rodziców twierdziło, że mają pewność co do swojej wiedzy, czy ich dziecko potrzebuje leków obniżających gorączkę. Nieco ponad połowa jest pewna, że rozumie, jak odczyty temperatury mogą się zmieniać w zależności od zastosowanej metody.





Jak wskazuje Woolford, metoda stosowana do pomiaru temperatury dziecka ma znaczenie i może wpływać na dokładność pomiaru. Ankietowani rodzice najczęściej mierzyli temperaturę dziecku za pomocą skanowania czoła lub w ustach, mniej niż jedna szósta mierzyła temperaturę w uchu, pod pachą lub w odbycie.





Gorączka u dziecka. Jakie termometry są dokładne?





Termometry mierzące temperaturę czoła lub wewnątrz kanału słuchowego mogą być dokładne, o ile są używane prawidłowo. Jednak gdy trzyma się bezdotykowy termometr zbyt daleko albo gdy dziecko ma spocone czoło, odczyty z czoła mogą być niedokładne.





Termometry douszne nie są zalecane dla noworodków, a u starszych dzieci odczyt może zakłócać obecność woskowiny.





Czytaj też: Wyciek bakterii maltańskiej gorączki z chińskiego laboratorium





Najdokładniejszy pomiar temperatury u niemowląt i małych dzieci daje mierzenie jej w odbycie. W przypadku starszych dzieci dokładne wyniki daje również pomiar w ustach, a najmniej dokładny – pod pachą.

Termometry kontaktowe wykorzystują elektroniczne czujniki ciepła do rejestrowania temperatury ciała, ale temperatury mogą się zmieniać w zależności od sposobu pomiaru – powiedziała Woolford.





– Niezależnie od używanego urządzenia ważne jest, aby rodzice zapoznali się ze wskazówkami w celu upewnienia się, że metoda jest odpowiednia dla wieku dziecka i że urządzenie jest prawidłowo umieszczone podczas pomiaru temperatury – zaleciła.





Gorączka nie spada. Co robić z dzieckiem?





Trzech na czterech rodziców twierdziło, że mierzą temperaturę dziecku, gdy tylko zauważą możliwy problem. Nieco mniej niż jedna czwarta czeka, aby zobaczyć, czy problem będzie się utrzymywał, czy się pogorszył przed zmierzeniem temperatury.





Czytaj też: Kontakt z przyrodą poprawia jakość mleka matki





Dwie trzecie rodziców woli wypróbować metody takie jak chłodny ręcznik przed zastosowaniem leków obniżających gorączkę. Większość rodziców twierdzi, że zawsze lub zwykle rejestruje czas podania każdej dawki i ponownie mierzy temperaturę dziecka przed podaniem kolejnej dawki.

Jedna czwarta rodziców dałaby swojemu dziecku więcej leków, aby zapobiec nawrotowi gorączki, mimo że nie pomaga im to w wyzdrowieniu Jeśli poza tym dziecko dobrze sobie radzi, rodzice mogą rozważyć monitorowanie go i zastosowanie alternatywnych interwencji, aby zapewnić mu komfort – zaleciła Woolford.





Jak dodała, jeśli noworodek lub niemowlę w wieku poniżej trzech miesięcy ma gorączkę, należy natychmiast zgłosić się do pracownika służby zdrowia. U starszych dzieci niska gorączka może być korzystna: zapobiega replikacji wirusów i bakterii oraz sprzyja wytwarzaniu białych krwinek i przeciwciał.





Leki przeciwgorączkowe. Kiedy szkodzą dziecku?





Podawanie leków przeciwgorączkowych jest o tyle niekorzystne, że maskuje objawy choroby. Działają również przeciwbólowo, a ból jest objawem, który pomaga zlokalizować źródło infekcji.





Czytaj też: Pięcioraczki urodziły się w szpitalu w Krakowie. „W domu czeka siedmioro rodzeństwa”





Maskowanie bólu może zatem opóźnić postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia, gdy wymaga tego sytuacja. Autorka podkreśla, że gdy po lekach dzieci czują się wyraźnie lepiej, rodzice mogą ulegać pokusie zabierania ich w miejsca publiczne, podczas gdy w rzeczywistości nadal są wysoce zaraźliwe i mogą zakażać innych.

Jeśli rodzice decydują się na podanie leków obniżających gorączkę, pomocne jest prowadzenie dziennika odczytów temperatury i czasu podania leku. Zapewni to dokładny zapis w przypadku, gdy gorączka dziecka utrzymuje się przez dłuższy czas.





W szczególności rodzice małych dzieci powinni unikać stosowania kombinacji leków na przeziębienie z lekami obniżającymi gorączkę ze względu na ryzyko przedawkowania.





Gorączka u dziecka: skutki uboczne





– Jak wiemy, wszystkie leki mogą mieć skutki uboczne i naprawdę nie chcemy, aby dzieci otrzymywały zbyt dużo leków, gdy nie jest to konieczne – zaznaczyła dr Woolford.





Czytaj też: Rodzice odmówili transfuzji krwi dziecka. Powód: dawca mógł być zaszczepiony





Podczas komunikowania się z opiekunem dziecka w celu ustalenia najlepszych zaleceń dotyczących leczenia pomocne jest, aby rodzice podzielili się zapiskami dotyczącymi gorączki dziecka, dawek leków obniżających gorączkę, innych objawów i tego, jak zachowuje się dziecko w porównaniu z jego „zwykłym” zachowaniem.

Aby złagodzić dyskomfort i ułatwić zasypianie, Woolford doradza zamiast podawania leków utrzymywanie chłodu w pokoju i niedopuszczanie do nadmiernego wysiłku, a także zapewnienie dziecku lekkiego ubioru i zachęcanie go do dobrego nawodnienia za pomocą płynów lub lodów na patyku.





Gorączka u dziecka. Kiedy wzywać lekarza?





W przypadku niemowląt i noworodków w wieku trzech miesięcy i młodszych wszelkie oznaki gorączki powinny skłonić do wezwania lekarza. Gdy chodzi o dzieci w wieku 4–12 miesięcy, rodzice powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli gorączce towarzyszą objawy, takie jak: zmniejszona aktywność, zwiększone rozdrażnienie lub zmniejszone oddawanie moczu.





Rodzice powinni również zadzwonić, jeśli ich dziecko ma oznaki bólu lub jeśli zachowuje się nietypowo, nawet gdy temperatura spada.





Czytaj też: Uruchamiamy największy w Europie program rozwoju opieki nad najmłodszymi





Gorączka sięgająca 40 st. lub utrzymująca się przez dłuższy czas (ponad 24 godziny dla dzieci poniżej drugiego roku życia lub ponad trzy dni dla dzieci w wieku dwóch lat i starszych) powinna skłonić do natychmiastowego kontaktu z lekarzem.