Aneksja Białorusi w trzech etapach. Z biura Putina wyciekł dokument

Rosja zamierza wchłonąć Białoruś do 2030 r. – wynika z dokumentu, który rzekomo wyciekł z Kremla. Do szczegółowego planu „pełzającej aneksji” dotarła międzynarodowa grupa dziennikarzy, m.in. Yahoo News i „Süddeutsche Zeitung”.

Opisywany dokument ma pochodzić z 2021 r. i przedstawia plan infiltracji Białorusi środkami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi.

Mapa drogowa wchłonięcia Białorusi przez Rosję

17-stornicowy materiał, zatytułowany „Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej i Białorusi”, dzieli rosyjską dominację na trzy etapy: krótkoterminowy do 2022 r., średnioterminowy do 2025 r. oraz długoterminowy do 2030 r. – To swoista mapa drogowa wchłonięcia Białorusi przez Rosję – ocenia liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Stanowiłoby to – czytamy w artykule Yahoo News – zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskich sąsiadów Białorusi, z których trzech – Łotwa, Litwa i Polska – jest członkami NATO i Unii Europejskiej.

Eksperci potwierdzają autentyczność dokumentu. Miał on wyciec z biura wykonawczego prezydenta Władimira Putina.

Przypomnijmy, że Rosja i Białoruś już dziś formalnie tworzą „państwo związkowe” – mowa o ZBiR, czyli Związku Białorusi i Rosji.

Całkiem niedawno Alaksandr Łukaszenka podkreślał zresztą, że Moskwa i Mińsk są zjednoczone przeciwko zachodnim sankcjom, ale z Putinem „nie są tak głupi, by działać starymi metodami” i włączać Białoruś do Rosji.

„Łukaszenka chciał wycisnąć z Rosji jak najwięcej”

– Państwo Związkowe było starym dziedzictwem ambicji Białorusi, kiedy słaba Rosja Borysa Jelcyna przeżywała kryzys, a Łukaszenka, u władzy od 1994 r., próbował wycisnąć z Rosji jak najwięcej – ocenia Anton Bendarzsevszkij, mieszkający na Węgrzech białoruski ekspert ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wskazuje, że po dojściu Putina do władzy nadzieje Łukaszenki zostały rozwiane, a traktat związkowy leżał na półce przez prawie dwie dekady i dopiero niedawno wszedł w życie.

Z kolei Siergiej Kyslytsya, stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, stwierdził, że „Białoruś jest już de facto rosyjską kolonią”. – Rosyjska inwazja na Ukrainę pozostawiła Łukaszenkę bez wyboru. Putin go nie lubi. Jego dni są policzone. Łukaszenka dobrze o tym wie – powiedział rozmówca Yahoo News.

