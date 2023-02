„Alarm!”. Ofiary rosyjskiego bestialstwa opowiadają historię na czołgach [WIDEO]

Pełnoskalowa agresja na Ukrainę trwa już niemal rok. Nie ma dnia, by rosyjscy agresorzy nie mordowali cywilów. Ci, którzy przeżyli, dają świadectwo barbarzyństwa i rosyjskich zbrodni. Spotykają się na przykład na jednym z kijowskich placów, gdzie stoją zniszczone czołgi okupantów, i piszą na nich swoje dramatyczne historie. Jak mówią reporterom programu „Alarm!”, nadziei szukają w uśmiechach oraz oczach dzieci, bo to w nich, mimo trwającego terroru reżimu Putina, widoczna jest wiara w to, że wszystko będzie dobrze.