Spotkanie premierów Polski i Włoch. „Razem pokonamy Mordor”

Po oficjalnych uroczystościach w KPRM, razem z premier Włoch Giorgią Meloni wyskoczyliśmy na herbatę, by omówić kilka dodatkowych spraw; główne tematy dzisiejszych rozmów to współpraca dwustronna oraz kontynuacja wsparcia dla wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie – napisał w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

„Po oficjalnych uroczystościach w KPRM, razem z premier Giorgią Meloni wyskoczyliśmy na kolację, by umówić kilka dodatkowych spraw. Okazuje się, że oboje jesteśmy fanami Tolkiena. Wierzymy, że razem pokonamy Mordor. Umówiliśmy się, że następnym razem pójdziemy razem na prawdziwe włoskie cappuccino” — napisał Morawiecki w mediach społecznościowych.





„Włochy doskonale rozumieją, co dzieje się na Ukrainie i czują, jak ważne jest to dla przyszłości Europy. Razem dostarczamy broń i rozmawiamy o kolejnych dostawach po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój. Czujemy też podobną odpowiedzialność za Europę i jej rozwój” – dodał. Wcześniej politycy spotkali się w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To pierwsza wizyta Meloni w Polsce, odkąd w październiku zeszłego roku stanęła na czele rządu centroprawicy po wygranych przez nią wyborach.





Premier zaznaczył po tym spotkaniu, że Polska i Włochy mają takie samo spojrzenie na wojnę w Ukrainie, wizję UE i rozwiązania przez nią kwestii migracji. Meloni podkreślała, że Ukraina może nadal liczyć na wsparcie jej kraju. – Włochy od samego początku inwazji wspierały Ukrainę finansowo, wojskowo, humanitarnie. Byliśmy i będziemy u boku Ukrainy i Polska też może liczyć na nasze wsparcie – oświadczyła. Podziękowała także Polsce „za tę wyjątkową pracę, którą wykonuje na rzecz Ukrainy”.



– Mamy podobne wizje tego, jak powinna wyglądać Unia Europejska. Chcemy, żeby Europa była gigantem politycznym, a nie biurokratycznym – oświadczyła. Dodała, że Włochy i Polska pracują na rzecz Europy, w której będzie obowiązywała zasada pomocniczości, „żeby Bruksela robiła to, czego Warszawa i Rzym nie mogą robić same, ale ich nie zastępowała”.

Wymiana handlowa





Podobnie, jak Morawiecki, który wspomniał o relacjach dwustronnych oraz rozwoju handlu, premier Włoch mówiła, że jej obecność w Warszawie „pokazuje, jak silny związek łączy nasze dwa narody”. Jako przykład wskazała 29 mld euro wymiany handlowej. Zwróciła uwagę, że na terenie Polski działa 60 włoskich firm, które zatrudniają 100 tysięcy osób. – Jesteśmy pewni, że wymiana handlowa może się jeszcze powiększyć – zaakcentowała.





Wyraziła przekonanie, że „Unia Europejska potrzebuje konkretnych środków wspomagania firm tak, żeby nie było sytuacji, w której jedne otrzymują wsparcie, a inne nie”. – Uzyskaliśmy możliwość pełnej elastyczności tych środków, które już istnieją. Będzie o tym mowa w nowym pakcie stabilności – powiedziała Meloni.





– Europa, która w sposób pragmatyczny podejmuje pewne problemy, musi wziąć pod uwagę różne tożsamości narodów, które ją tworzą – mówiła Meloni. – Jesteśmy niczym, bez naszych wybitnych produktów, tego wszystkiego, co stworzyło naszą tożsamość – zaznaczyła. Wyjaśniła, że chodzi o to, „żebyśmy mogli dalej pić kieliszek dobrego wina i zjeść dobre mięso”. – Konieczne jest branie pod uwagę tożsamości poszczególnych narodów tworzących UE – dodała.





Wieczorem Meloni została przyjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na Twitterze podziękowała prezydentowi Dudzie za „przyjaźń i owocne spotkanie” w Warszawie. – Więzy między Włochami i Polską są silne i trwałe w wymiarze dwustronnym, europejskim i międzynarodowym – dodała premier. Po wizycie w Warszawie udała się do Rzeszowa, skąd ma odjechać do Kijowa.