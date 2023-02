Ile medali w Planicy? Trener skoczków zdradził plan

Mistrzostwa świata w Planicy to najważniejsza impreza tego sezonu. Selekcjoner naszych skoczków, Thomas Thurnbichler, podobnie jak miliony kibiców nad Wisłą, liczy na to, że Biało-Czerwoni przywiozą ze Słowenii medale. Ile?

Dawid Kubacki to jeden z najlepszych skoczków tego sezonu. Forma Piotra Żyły rośnie, a i Kamila Stocha nigdy nie można skreślać - prawdziwy mistrz wie, kiedy ma być w najwyższej formie, a komu jak komu, ale Stochowi w kwestii przygotowań do wielkich imprez zaufać po prostu trzeba.



Nic więc dziwnego, że Thomasa Thurbichlera nie opuszcza entuzjazm. Choć w swoich prognozach Austriak jest dość oszczędny. – Jako zespół chcielibyśmy mieć jeden medal indywidualny i drużynowy – przyznał w rozmowie z Polsatem Sport. Gdyby jego oczekiwania się spełniły, Polacy wyrównaliby wynik sprzed dwóch lat. Wówczas złoty medal zdobył Piotr Żyła, a po drużynowy brąz sięgnęli jeszcze Stękała, Stoch i Kubacki.



Mistrzostwa świata w Planicy rozpoczną się 22 lutego i potrwają aż do 5 marca. W skokach Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.