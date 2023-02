Ukraińcy naprawiają czołgi. Relacja korespondenta TVP [WIDEO]

Korespondent Telewizji Polskiej na Ukrainie Tomasz Grzywaczewski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać czołg naprawiany przez Ukraińców. Dziennikarz apeluje też do zachodnich polityków o podejmowanie decyzji ws. wysłania kolejnych czołgów do tego kraju. Przypomniał też „opieszałość Niemców” w sprawie dostarczania tych pojazdów.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie

– Jestem właśnie w polowym warsztacie, gdzie naprawiane są czołgi uszkodzone na polu bitwy. Tutaj codziennie ukraińscy żołnierze, mechanicy naprawiają silniki, gąsienice; dokonują konserwacji tych czołgów – relacjonuje Grzywaczewski.

– Tutaj nie ma żadnego ciężkiego sprzętu. Oni pracują dosłownie własnymi rękami, żeby te czołgi nadal mogły walczyć na polu bitwy. Ale najważniejsze jest to, że te czołgi to są przecież konstrukcje jeszcze z lat 80.; to są konstrukcje sowieckie. Te czołgi – jak mówią wojskowi – walczą już od roku, zużywają się – mówi korespondent TVP, powołując się na ukraińskich żołnierzy.

Jak dodaje, „wkrótce wiele z nich może nie być w stanie dalej walczyć właśnie z przyczyn technicznych”. – Dlatego tak istotne jest to, żeby na Ukrainę natychmiast dotarły dostawy czołgów z Zachodu – podkreśla.

Czytaj także: Kijów po bandyckich atakach Rosjan. Dramatyczna relacja wysłannika TVP





– Jeden z żołnierzy powiedział mi wprost: „my już nie mamy czasu, my nie możemy czekać; nie możemy oglądać w telewizji, jak zachodni politycy się zastanawiają” – mówi dziennikarz Telewizji Polskiej.

„Opieszałość Niemców”





Jak podkreśla Grzywaczewski, „te czołgi są potrzebne tutaj, w tym miejscu teraz nie tylko po to, by pokonać Rosjan, ale też po to, by lepiej chronić życie ukraińskich żołnierzy”.

– Cenę za opieszałość w dostarczaniu tych czołgów, a przede wszystkim opieszałość ze strony Niemiec, płacą dzisiaj żołnierze ukraińscy bijący się na polu bitwy. Oni będą wciąż walczyli. Muszą mieć tylko czym walczyć; muszą mieć czołgi, którymi będą mogli wyzwolić Ukrainę i nas wszystkich uchronić przed rosyjskimi najeźdźcami – zaznacza korespondent.