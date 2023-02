Prof. Wanda Półtawska Człowiekiem 30-lecia „Gazety Polskiej”

Prof. Wanda Półtawska - lekarz psychiatra, doktor nauk medycznych, obrończyni życia poczętego, przyjaciółka papieża Jana Pawła II i dama Orderu Orła Białego – została Laureatką Nagrody „Człowieka 30-lecia Gazety Polskiej”.

– Historia Wandy Półtawskiej to historia Polski ostatnich 100 lat. Najpierw mała dziewczynka oglądająca Piłsudskiego na kasztance, potem szczęśliwa II RP, harcerstwo, potem zapadanie się i kulminacją zapadania było Ravensbrück. Jedna, druga niewola, a potem wielkość, wstawanie, powstawanie - to wszystko, co zrobił Jan Paweł II i małżeństwo Wandy i Andrzeja Półtawskich, jego przyjaciele – mówił podczas laudacji zastępca redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Piotr Lisiewicz.



„Trwa walka, by zabrać najmłodszemu pokoleniu św. Jana Pawła II”

– Mocne to wszystko i mocna opowieść o właśnie tej historii Polski w jej postaci, o towarzyszeniu Ojcu świętemu. Chciałem powiedzieć coś, co warto, by padło w tych dniach. My widzieliśmy wszystko, i pokoleniom, które pamiętają Jana Pawła II, nikt nie wciśnie głupoty, nas się nie nabierze. W tej chwili trwa walka, by Ojca świętego zabrać najmłodszemu pokoleniu. To intensywna walka –filmiki, dowcipy, przekazy podprogowe – tego jest ogromna ilość. Jeśli możemy złożyć zobowiązanie, to niech będzie to, że skoro 30 lat prowadzimy gazetę, rozumiemy te mechanizmy, to my tę postać Jana Pawła II przeniesiemy do pokolenia młodych. To trudne, ale tylko wtedy, gdy załamujemy ręce. Dzieciaki szukają i nie są złe, źli są starzy cynicy. Niech to będzie przesłanie, które stąd wyniesiemy dzisiaj i je podejmiemy – apelował Lisiewicz. Wiceszef tygodnika ocenił, że „Wanda Półtawska uosabia wszystko, o co walczymy, o co chodziło przedwojennej Polsce, tym, którzy trafiali do łagrów, obozów, którzy stawiali opór komunie”. – Wbrew bieżącym koniunkturom Polska trwa – dodał.

Nagrodę w imieniu sędziwej laureatki (Wanda Półtawska skończyła 101 lat) odebrała jej córka, Anna Półtawska-Dadak, która podziękowała za, jak się wyraziła „wyraz uznania za wartości, których (jej mama) broni całe życie”. Podczas gali wyemitowano też nagranie z udziałem samej prof. Półtawskiej zarejestrowane w jej mieszkaniu w Krakowie.

Wybitna seniorka wyznała, że jest zaskoczona, że „młodzi ludzie nic nie chcą, chcą mieć tylko coś w banku, to jest żałosne, bo przeliczają wszystko na materię”.

– Naprawdę musisz wiedzieć, że nie jesteś byle kim. Musisz odnaleźć swoje korzenie, żeby wiedzieć, kim jesteś. Człowiek dzisiaj nie wie, że mądrość to nie jest to, co ty możesz kupić, co możesz dostać na receptę, co może ktoś ci dać. Mądrość to zdolność wyboru, a świat jest stworzony olbrzymi i piękny i nie jesteś stworzony dla pustyni, tylko dla ludzi. I tylu tych ludzi przejdzie przez Twoje życie, nie wiesz ilu, ale musisz wiedzieć jedną podstawową rzecz - nie ma takiego drugiego człowieka jak ty, nie było i nie będzie. Twórczość Tego, który nas stworzył, jest nieograniczona. To dogmat wiary katolickiej. Nie ma takiego jak ty, tę prawdę powinien potwierdzić każdy dojrzały, rozumny człowiek. Ale skąd się weźmie ten mądry, dojrzały człowiek? Jak mówił filozof Karol Wojtyła, to, co ty zrobisz, będzie tobą, ty sam wpisujesz się w swój życiorys. Nikt nie może wiedzieć, co ty masz w swojej pamięci – mówiła prof. Półtawska.

Wanda Półtawska – życiorys

Wanda Wiktoria Wojtasik urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie, w rodzinie urzędnika pocztowego. Już przed wojną zaangażowała się w harcerstwo, a podczas okupacji – w działalność konspiracyjną. Po aresztowaniu była torturowana w śledztwie, potem poddawana okrutnym eksperymentom medycznym w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.

Po wojnie studiowała medycynę i psychologię. W 1947 r. wyszła za mąż za filozofa Andrzeja Półtawskiego. W latach 50. poznała ks. Karola Wojtyłę, po wprowadzeniu aborcji na życzenie oboje działali na rzecz obrony życia nienarodzonych.

Pracowała w poradni dla trudnej młodzieży oraz w poradni rodzinnej przy kurii krakowskiej, współpracowała też w Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym, a w 1967 r. zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierowała tą placówką przez 33 lata.





W latach 1981-84 pracowała jako wykładowca w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 1983 r. była członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, a od 1994 r. Papieskiej Akademii Życia.





W 2016 r. Wanda Półtawska została odznaczona Orderem Orła Białego - w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie, a także za „chrześcijańskie świadectwo humanizmu i wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej”.

Mateusz Morawiecki: dziękuję za złamanie hegemonii medialnej postkomunistów

W gali jubileuszu „Gazety Polskiej” wzięli udział także premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.





– Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować, bo w znakomity sposób przyczyniliście się do łamania hegemonii medialnej jednego, szeroko rozumianego, środowiska. Jeszcze wielu z nas doskonale pamięta drugi obieg. Lata 80., kiedy walka z komuną toczyła się poprzez druk wolnego słowa. I tak sobie pomyślałem, że zwłaszcza lata 90. i później dwutysięczne, to także był do pewnego stopnia drugi obieg. Walka o wolne słowo, o wartości patriotyczne przeciwko hegemonii medialnej środowisk postkomunistycznych, neoliberalnych, które zawłaszczyły sobie przestrzeń medialną i zawłaszczyły niestety również Polskę - mówił premier.

Jarosław Kaczyński: strzeżmy wolności

O obronie wolności mówił też lider największej partii Zjednoczonej Prawicy.

- Losy wolności nie rozstrzygają się tylko na rosyjsko-ukraińskim froncie. Doświadczamy tego codziennie. Właściwie każdego dnia dochodzą do nas informacje o działaniach i pomysłach mających na celu zbudowanie za pomocą inżynierii społecznej, na globalną skalę, nowego "wspaniałego świata". Niektóre z nich są tak dziwaczne i karykaturalne, że mogłyby jedynie budzić pusty śmiech, gdyby nie to, że stoi za nimi fanatyzm i nietolerancja, niczym nieograniczona żądza zwalczania wszystkiego, co różnego rodzaju aktywiści postrzegają jako uwięzienie w starych formach. Nie pierwszy raz w dziejach ludzkości ideologiczne szaleństwa, głoszone w imię "wyzwalania się od tego co dawne", sankcjonują różne formy przymusu, przemocy i ograniczenia wolności. Na to nie może być zgody – mówił Jarosław Kaczyński dodając, że człowiek ma prawo do wolności wyznania, sumienia czy przekonań.

– Ma zatem prawo do wyboru stylu życia, więc nie można mu narzucać, co może jeść i pić, w co może się ubierać, czy też czym może się przemieszczać. Tych wolności trzeba bronić i ich zachowanie będzie stawką najbliższych wyborów parlamentarnych. Pamiętajmy o tym i strzeżmy wolności – apelował.