Żaden dotąd amerykański prezydent nie w był strefie wojny, gdzie nie było wojsk USA

Poniedziałkowa wizyta Joe Bidena w Kijowie nie ma precedensu: prezydent USA podróżował do kraju będącego strefą działań wojennych, ponadto – inaczej niż w Iraku czy w Afganistanie – w strefie tej nie było wojsk USA, mówili na briefingu przedstawiciele Białego Domu.

– Inaczej niż podczas poprzednich wizyt prezydentów USA w strefach wojny, jak w Iraku czy Afganistanie, na miejscu – na Ukrainie – USA nie są obecne militarnie, stąd wizyta Bidena była jeszcze większym wyzwaniem – powiedziała dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield.





– Wizyta prezydenta USA w tego rodzaju aktywnej strefie wojny jest historyczna i bezprecedensowa – podkreśliła. Jak dodała, była to też podróż „skomplikowana logistycznie i trudna”.





– Była to historyczna wizyta, która współcześnie nie ma precedensu; prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził stolicę kraju będącego w stanie wojny, gdzie armia amerykańska nie kontroluje infrastruktury krytycznej – podkreślił doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Towarzyszył on prezydentowi w podróży do Kijowa.





Wizyta planowana od miesięcy





Briefing przedstawicieli Białego Domu odbył się drogą telefoniczną. Wcześniej Sullivan powiedział mediom, że władze Rosji zostały powiadomione o wizycie prezydenta Bidena w Kijowie na kilka godzin przed jego wyjazdem do ukraińskiej stolicy.





Zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jon Finer podkreślił na briefingu, że również liczebność personelu ambasady USA w Kijowie jest niewielka w porównaniu z Irakiem czy Afganistanem. – Wyjątkowo nieliczna była także ekipa towarzysząca prezydentowi. Składała się w zasadzie z garstki najbliższych współpracowników, małego zespołu medycznego, fotografa i jednostki bezpieczeństwa – powiedział Finer.





Podkreślił, że wizyta była „skrupulatnie planowana od miesięcy” przez administrację i służby bezpieczeństwa, przy czym w każdym z resortów w plany te wtajemniczona była niewielka grupa ludzi. – Ściśle współpracowano przy tym z władzami ukraińskimi najwyższego szczebla – dodał Finer.

Skala oddziaływania





Również szef MSZ RP Zbigniew Rau powiedział dziennikarzom w Brukseli, że poniedziałkowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie, to wydarzenie bezprecedensowe. – Każdy minister spraw zagranicznych zdaje sobie sprawę ze skali oddziaływania tego wydarzenia – zauważył.





– Przywódca wolnego świata udaje się do tych, którzy na co dzień z wielkim poświęceniem walczą o zasady, na których ten wolny świat się opiera. Udaje się tam, by nie tylko udzielić im wsparcia i zapowiedzieć bardzo konkretne, dodatkowe wsparcie, ale przede wszystkim, aby okazać im uznanie i wdzięczność – wskazał.





Potrzeba sankcji





Jak dodał, państwa UE powinny jak najszybciej przyjąć 10. pakiet sankcji wobec Rosji i natychmiast rozpocząć prace nad kolejnymi. Podkreślił jednocześnie, że w projekcie pakietu brakuje kluczowych elementów, jak na przykład embarga na import diamentów z Rosji. – Eksport diamentów przez Rosję to jest ważne źródło finansowania tej wojny – powiedział.





Derogacja w pakietach sankcyjnych





Szef polskiej dyplomacji poruszył też kwestię derogacji w pakietach sankcyjnych. – Im więcej wyłączeń, tym sankcje są mniej skuteczne. Drugą sprawą – obok wyłączeń są luki w ich stosowaniu, czegoś się zapomni albo się nie przewidzi. To są te dwa elementy, które czynią sankcje nie tak skutecznymi, jakbyśmy chcieli – oświadczył.





Dodał, że trzecie zagrożenie to omijanie sankcji przez niektóre kraje poprzez sprowadzanie rzeczy i odsprzedawanie ich do Rosji.