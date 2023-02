„Demonstracyjne upokorzenie”. USA uprzedziły Kreml o wizycie Bidena w Kijowie

„Biden w Kijowie. Demonstracyjne upokorzenie Rosji” – napisał na Telegramie Siergiej Mardan uznawany za głos Kremla. Według doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa Jake’a Sullivana władze Rosji zostały powiadomione o wizycie prezydenta Joe Bidena w Kijowie na kilka godzin przed jego wyjazdem do ukraińskiej stolicy.

– Ze względu na delikatną materię nie będę informować, jak oni odpowiedzieli, a także, jaki był charakter naszej wiadomości, ale mogę potwierdzić, że przekazaliśmy takie powiadomienie – powiedział w poniedziałek podczas telefonicznej konferencji prasowej doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Pojawiły się także swoiste komentarze strony rosyjskiej.

„Biden w Kijowie. Demonstracyjne upokorzenie Rosji. Opowieści o cudownym samolocie naddźwiękowym można zostawić dzieciom. Tak samo zaklęcia o świętej wojnie, którą prowadzimy z całym Zachodem. Widać w świętej wojnie zdarzają się przerwy obiadowe” – napisał na Telegramie uznawany za głos Putina Siergiej Madran.





Z kolei według byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Kijowie z ust Bidena i Zełenskiego padały „wzajemne zaklęcia o zwycięstwie, które nastąpi dzięki nowej broni i męstwu narodu”. Miedwiediew napisał na Telegramie, że Biden przed podróżą „otrzymał gwarancje bezpieczeństwa”, a w samej stolicy Ukrainy „obiecał wiele broni i przysięgał wierność neonazistowskiemu reżimowi do grobu”.

„I tu oto należy odnotować, że Zachód rzeczywiście dość sprawnie dostarcza Kijowowi broń i pieniądze w ogromnych ilościach” – zauważył rosyjski polityk.









Miedwiediew chełpił się także katastrofą humanitarną, którą spowodowała rosyjska agresja. Twierdzi on, że z Ukrainy wyjechało ok. 15 – 20 mln ludzi (faktycznie mówi się o 8 mln uchodźców w Europie i 2,7 mln osób, które wyjechały do Rosji, z tym że na 900 tys. szacuje się liczebność przymusowo wysiedlonych – red.), zatem na terenie kraju pozostało ok. 20 – 25 mln. Według byłego prezydenta Rosji „masowa ucieczka odpowiada na pytanie, czyja jest przyszłość”.

Poseł do Dumy z okupowanego Krymu, Michaił Szeremet za „prowokację”, jaką jest według niego wizyta prezydenta USA w Kijowie, zagroził Ukrainie „poważnymi i nieodwracalnymi konsekwencjami”.

Jak wyjaśnił doradca Bidena ds. bezpieczeństwa, odwiedzając Kijów pomimo ryzyka, prezydent chciał wysłać „jasny, jednoznaczny sygnał” w sprawie amerykańskiego poparcia dla Ukrainy i jedności Zachodu. W czasie wizyty prezydent USA zaznaczył, że USA będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to potrzebne".





– To była historyczna wizyta, bez precedensu we współczesnej historii – podkreślił Sullivan, zwracając uwagę na to, że na Ukrainie trwa wojna i wymagało to kompleksowych wysiłków w zakresie logistyki i bezpieczeństwa. A, jak zaznaczył, i tak ryzyko nie zostało wyeliminowane.

Obecność Bidena obok Wołodymyra Zełenskiego miała zademonstrować światu, że „Ukraina skutecznie walczy z rosyjską agresją, a Rosja ponosi strategiczną porażkę”.

– Zbliżająca się pierwsza rocznica rosyjskiej inwazji naprawdę była kluczowym momentem, by to zrobić – podkreślił Sullivan. Zaznaczył, że podczas rozmowy prezydentów USA i Ukrainy, która odbyła się mniej więcej rok temu, Zełenski powiedział Bidenowi, że „nie jest pewien, czy będą jeszcze mieli szansę porozmawiać”.

– Rok później ci dwaj mężczyźni stoją razem w Kijowie, w wolnym i niepodległym mieście w wolnym i niepodległym kraju – mówił Sullivan. Jak zaznaczył, część ukraińskiego terytorium jest wciąż pod okupacją, a Rosja w dalszym ciągu atakuje cywilów. – Nie było to świętowanie, ale potwierdzenie zaangażowania – dodał doradca amerykańskiego prezydenta.

Biden i Zełenski omawiali „wszelkie aspekty trwającej wojny”. – Rozmawiali o nadchodzących miesiącach w kontekście sytuacji na froncie i tego, czego potrzebuje Ukraina, by mieć zdolności do uzyskania powodzenia na polu walki – dodał Sullivan.