Prezes NBP o skutkach pandemii: Banki centralne podjęły dobre działania

W Toruniu podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego zainaugurowano działalność Akademii Kopernikańskiej. W trakcie spotkania odbyła się debata prezesów banków centralnych z udziałem prezesa NBP Adama Glapińskiego. Szef NBP przypomniał, że Mikołaj Kopernik zapisał się na kartach historii także jako wybitny ekonomista.

– W bankach centralnych są najlepsi ludzie, jakimi dane kraje dysponują do przewidywania, do badań; to są najlepsi ekonometrycy – mówił Adam Glapiński. Jak jednak zaznaczył, nawet oni nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności.





– Jak czasy są spokojne, przewidujemy idealnie, ale nie przewidujemy, kiedy nastąpi agresja jakiegoś satrapy rosyjskiego na inny kraj, nie przewidujemy pandemii, bo to jest niemożliwe – powiedział. Szef NBP przypomniał, że „banki centralne pomyliły się także w ocenie skutków pandemii – wszyscy przewidywaliśmy – na całym świecie, od Waszyngtonu po Tokio – że po pandemii aż tak bardzo inflacja nie wyskoczy”.





– Myśleliśmy, że trochę wyjdzie w górę i zaraz zacznie spadać. (...) Okazało się, że to poszło wyżej i bardziej trwale, a potem przyszły szoki energetycznych nośników cen, rosyjska agresja na Ukrainę, której konsekwencje cały czas przeżywamy – kontynuował prezes NBP.





Jak podkreślił, „od rozwoju tej wojny nadal dużo zależy; choćby od tego, jak Zachód się zmobilizuje i będzie w stanie moralnie, finansowo i militarnie wspomóc” Ukrainę.

Kiedy obniżki stóp procentowych?





– Jest jeszcze za wcześnie na obniżki stóp procentowych – powiedział Glapiński.





Jak zaznaczył, inflacja na świecie wchodzi już w trend spadkowy, ale „dopiero w 2025 roku zejdziemy do poziomu dobrego”. Przypomniał, że inflacja światowa w 2020 roku wynosiła 3 proc., natomiast w 2022 roku była trzy razy wyższa. Podkreślił też, że wszystkie banki centralne podjęły dobre działania, ale ich efekty będą rozłożone w czasie.





– Najbliższa przyszłość to dalsze aplikowanie tej bolesnej kuracji – wskazał, zaznaczając, że obecnie jest jeszcze za wcześnie na obniżki stóp procentowych.





– Chciałbym głęboko, żeby to był koniec tego roku, ale zaczniemy to robić we właściwym momencie, jak uznamy, że to jest racjonalne – powiedział prezes banku centralnego. Glapiński dodał, że pod koniec tego roku inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego.