Wielkie wyróżnienie dla Igi Świątek. Polka wśród najlepszych!

Wyjątkowe osiągnięcia Polki zostały docenione. Iga Świątek znalazła się w gronie sześciu nominowanych do nagrody „Sportsmenki roku”. O prestiżową statuetkę Polka powalczy m.in. z mistrzyniami olimpijskimi i świata.

Nagrody Laureusa wręczane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w roku kalendarzowym poprzedzającym galę. Pierwsze rozdanie nagród odbyło się w 2000 roku w Monako. Zwycięzcami zostali wówczas Marion Jones (nagrodę później unieważniono), Tiger Woods, Manchester United (drużyna roku), Lance Armstrong (powrót roku, nagrodę unieważniono), Sergio Garcia (przełom roku) czy Shaun Palmer (ekstremalny sportowiec roku).



Choć organizatorom zarzuca się nieco „amerykocentryczny” charakter wyróżnień, ich prestiż rośnie z roku na rok. W przypadku wygranej, Iga dołączy do takich sław jak Serena Williams, Simone Biłeś, Lindsey Vonn, Jelena Isinbajewa, Cathy Freeman czy Genzebe Dibaba. Będzie oczywiście pierwszą Polką, której przypadło to wyróżnienie.



Konkurencja jest jednak nie byle jaka. Świątek będzie rywalizować z Mikaelą Shiffrin (narciarstwo alpejskie), Aleixią Putellas (piłka nożna), Katie Ledecky (pływanie), Shelly-Ann Fraser-Pryce i Sydney McLaughlin-Levrone (obie lekkoatletyka). Co ciekawe, w 2021 roku Świątek była nominowana do nagrody Laureusa w kategorii „niespodzianki", ale ostatecznie w głosowaniu wygrał zawodnik futbolu amerykańskiego i zwycięzca Super Bowl, Patrick Mahomes.



W 2021 i 2022 roku nominowany w kategorii „Sportowiec Roku” był Robert Lewandowski, któremu jednak nie udało się zdobyć tej prestiżowej nagrody.